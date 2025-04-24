教育部獲200億特別預算！鎖定「3大面向」救高教

▲教育部指出，高教200億元特別預算，將針對「人才延攬、法規鬆綁、校務經營」三面向。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院今（24日）通過4100億元特別預算，其中200億元為高等教育人才培育。教育部表示，將配合行政院的特別預算行程，提出相關計畫，初步規劃將針對「人才延攬、法規鬆綁、校務經營」等三面向，透過法規鬆綁與人才延攬來協助大學，但計畫細節仍在研擬中。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模達到4100億。其中高等教育人才培育預算達200億，外界有好奇教育部如何規劃。

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教育部指出，部長鄭英耀上任後，對於高教人才培育就有規劃，包括與產業合作培育，或透過創新創業進行結合，這次行政院提出特別預算方案，教育部希望在高教與技職，透過法規鬆綁與人才延攬來協助學校。

教育部規劃計畫包含「人才延攬、法規鬆綁、校務經營」三個面向。教育部表示，在人才延攬部分，由於這次川普關稅導致國際情勢改變，也影響到高教人才的移動，將透過計畫提供國際人才更好待遇，藉此延攬國際人才，尤其是面對業界的挑戰。其次則是國外很多創新創業作法，國內法規還有需要調整部分，透過這次特別預算，提出相關新的措施協助教師。

教育部進一步表示，第三面向則是回歸校務經營，透過特別預算，協助專科以上校務經營更為精進。目前特別預算的計畫細節仍在研擬中，教育部也會配合行政院的特別預算行程，儘速提出相關計畫。