大漢技術學院8月退場　學生安置2校「可校外專班上課」

▲大漢技術學院8月正式退場，學生將分發到中國科技大學及佛光大學。（圖／摘自大漢學院網站）

記者許敏溶／台北報導

大漢技術學院預計今年8月正式停辦退場。教育部表示，3月14日已至學校向學生與家長說明專案分發作業，共有263名學生接受分發，扣除應屆畢業生162名，其餘約100名學生將分發安置到中國科技大學及佛光大學，若學生無法離開花蓮當地，將專案同意學生得採校外專班上課。

受到少子女化浪潮影響，大漢學院招生情況不佳，難以持續辦學。教育部去年8月正式核定大漢技術學院從113學年起停止全部招生，並從114學年度起停辦，等於今年8月1日起正式退場停辦。

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外界好奇學生後續安置狀況。教育部指出，為維護學生繼續就學權益，教育部在3月20日已經到校向學生及家長說明專案分發作業事宜。根據統計，113學年第2學期在學學生人數計285人，共有263名學生願意接受分發，扣除應屆畢業生約162名，倘若在原校順利畢業，114學年實際至分發學校註冊報到學生數預計約100名左右，預計分發到北部的中國科技大學及佛光大學。

至於慈濟大學為何沒有在這次安置學校名單，教育部說明，因為在課程安排、教學設備與校園文化上有不同考量，經洽談後未能達成一致。另考量大漢學院地處花東且學生多有家庭及工作等特殊因素，無法到分發學校上課，教育部已專案同意學生得採校外專班上課，也就是在原校場地或花蓮適當場地上課。

教育部表示，因為採校外專班上課，學生沒有衍生交通或住宿費用與時間支出，教育部已督請分發學校持續提供學生學習及生活輔導措施，包括學分採認 、完成學位論文、專題製作或校外實習等畢業條件，並持續提供弱勢學生相關助學措施，及維持身心障礙學生學習所必需支持服務等，不影響學生就學權益。