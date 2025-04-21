管制陸生修讀關鍵技術　教育部：下學年起實施

▲教育部下學年起將管制陸生修讀關鍵技術。（圖／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

為確保國安，行政院長卓榮泰日前透露，教育部將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議。教育部今（21日）表示，近日已召開會議，請各部會盤點所屬國家安全、機密、核心關鍵技術項目等所涉及之院、系、所及學位學程，教育部彙整後，將納入114學年度陸生招生管制相關作業辦理。

行政院長卓榮泰上月27日在行政院會表示，教育部將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，請相關部會盤點並確實提報技術項目，以利後續管控與有效確保國家安全。

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教育部今天說明， 已於民國100年1月公告「大陸地區學生不得進入涉及國家安全、機密之院、系（科）、所及學位學程修讀之認定基準及相關注意事項」，載明學校系所管制及遇大陸學生修讀課程的應注意事項，自100學年起由各部會提供涉及國安機密系所名單，作為教育部不予核定陸生招生名額的重要依據。

另外，行政院也自112年起，依國家核心關鍵技術認定辦法第6條規定，每年公告「國家核心關鍵技術項目及其主政機關」（112年公告22項、113年公告32項）；其核心關鍵技術包含國防相關科技及各部會攸關台灣產業競爭力的關鍵技術。

教育部表示，已召開跨部會研商會議，請各部會依上揭注意事項，及行政院公告核心關鍵技術項目等內涵，盤點所屬國家安全、機密、核心關鍵技術項目等所涉及的院、系、所及學位學程；教育部待彙整各部會建議後，將納入114學年陸生招生管制相關作業辦理。