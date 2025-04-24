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川普不會放棄台灣！　學者曝台灣牌「太好用」：動動嘴就天翻地覆

▲▼美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝與國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲美利堅大學國際關係學院教授趙全勝。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普重返白宮之後，外界關注他的對台政策，以及美國在兩岸關係中的角色。美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝認為，打「台灣牌」對華府來說是代價低、收效大，「動動嘴、動動腿就能攪得台海天翻地覆」，所以川普不會放棄台灣。

國立政治大學國際關係研究中心、國際事務學院東亞研究所今（24）日邀請趙全勝以「川普2.0與中美博奕」為題進行演講，趙全勝在會上提出前述觀點。

趙全勝指出，在2024年11月的中美元首利馬會晤中，大陸國家主席習近平向時任美國總統拜登強調，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰。

談及台海問題時，趙全勝首先提到「代理人戰爭」。他分析，川普本人還是想避戰，就像俄羅斯攻打烏克蘭一樣，美國不必派兵，「把武器送過去就可以了」。

從川普觀點看，「兩岸如果是同胞的話，你們也是要打得血流成河」，趙全勝說，川普會支持兩岸去打仗，打到最後讓台灣去削弱中國大陸，不能再跟美國競爭。

▲▼美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝與國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢（右）主持演講。（圖／記者陳冠宇攝）

對於美國「棄台論」的發酵，趙全勝直言，川普不會放棄台灣，他要「用夠台灣牌」，因為對華府而言，台灣牌是代價低、收效大，「動動嘴、動動腿就能攪得台海天翻地覆」。

趙全勝接著舉例，華府可以拿起電話跟賴清德總統講講話，或者通過一些涉台決議（resolution）等，甚至派個美國高官到台灣訪問，就能讓台海「折騰」，「所以這個牌是一定要打足」。

另外，在當前中美關係之下，台灣會選擇避險還是扈從？趙全勝說，兩岸之間最大的共同點就是避險，雙方都認為不能用戰爭來解決問題，但是他坦言，避戰的路不好找，其中關鍵點就是兩岸如何進行溝通。

在台海議題方面，趙全勝指出，台灣是否擁有自己一定的主動性，是一個大問題，不是馬上就能找到答案。

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