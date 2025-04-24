川普不會放棄台灣！　學者曝台灣牌「太好用」：動動嘴就天翻地覆

▲美利堅大學國際關係學院教授趙全勝。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普重返白宮之後，外界關注他的對台政策，以及美國在兩岸關係中的角色。美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝認為，打「台灣牌」對華府來說是代價低、收效大，「動動嘴、動動腿就能攪得台海天翻地覆」，所以川普不會放棄台灣。

國立政治大學國際關係研究中心、國際事務學院東亞研究所今（24）日邀請趙全勝以「川普2.0與中美博奕」為題進行演講，趙全勝在會上提出前述觀點。

趙全勝指出，在2024年11月的中美元首利馬會晤中，大陸國家主席習近平向時任美國總統拜登強調，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰。

談及台海問題時，趙全勝首先提到「代理人戰爭」。他分析，川普本人還是想避戰，就像俄羅斯攻打烏克蘭一樣，美國不必派兵，「把武器送過去就可以了」。

從川普觀點看，「兩岸如果是同胞的話，你們也是要打得血流成河」，趙全勝說，川普會支持兩岸去打仗，打到最後讓台灣去削弱中國大陸，不能再跟美國競爭。

▲國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢（右）主持演講。（圖／記者陳冠宇攝）

對於美國「棄台論」的發酵，趙全勝直言，川普不會放棄台灣，他要「用夠台灣牌」，因為對華府而言，台灣牌是代價低、收效大，「動動嘴、動動腿就能攪得台海天翻地覆」。

趙全勝接著舉例，華府可以拿起電話跟賴清德總統講講話，或者通過一些涉台決議（resolution）等，甚至派個美國高官到台灣訪問，就能讓台海「折騰」，「所以這個牌是一定要打足」。

另外，在當前中美關係之下，台灣會選擇避險還是扈從？趙全勝說，兩岸之間最大的共同點就是避險，雙方都認為不能用戰爭來解決問題，但是他坦言，避戰的路不好找，其中關鍵點就是兩岸如何進行溝通。

在台海議題方面，趙全勝指出，台灣是否擁有自己一定的主動性，是一個大問題，不是馬上就能找到答案。