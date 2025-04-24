剝奪用戶選擇權　歐盟「數位市場法」裁罰蘋果185億、Meta74億

▲歐盟監管機構認定蘋果與Meta違反「數位市場法」，對2家科技巨頭分別開出5億和2億歐元的罰款。（組圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美歐準備就關稅問題進行談判之際，歐盟監管機構23日首度引用2023年生效的「數位市場法」（DMA），以「剝奪用戶自由選擇權」為由，對美國科技巨頭蘋果和Meta開出5億歐元（約新台幣185億元）和2億歐元（約新台幣75億元）的罰款。報導稱，歐盟此舉恐加劇與美國的貿易緊張，川普政府痛批其「經濟勒索」；而面臨潛在罰款的Google和X，則指控歐盟雙重標準。

據路透社報導，歐盟委員會去年3月分別對蘋果和臉書母公司Meta立案調查，如今經過一年調查後，當局認定蘋果透過技術與商業限制，阻止應用程式開發人員向用戶銳推薦App Store外的更便宜選擇，違反了市場競爭原則，因此對其開罰5億歐元。至於Meta，則因2023年11月推出的「付費或同意」（Pay or Consent）模式，要求Facebook與Instagram用戶在觀看廣告或付費免除廣告之間做選擇，被裁定違規，而被處以2億歐元罰款。

歐盟「數位市場法」規定，大型網路企業有「守門人」（gatekeeper）義務，要求他們在蒐集和跨平台使用消費者個人資訊時，必須事先獲得同意，而Meta被認定不當限制用戶對個資的權利。監管機構指出，Meta直至2024年11月修改機制前，其模式長期牴觸了「數位市場法」，限定這2家科技巨頭須在2個月內完成整改，否則將面臨定期加碼處罰的風險。

對此，蘋果發布聲明批評歐盟「不公平針對」，稱相關裁決對用戶隱私安全造成威脅，並迫使公司「免費提供技術」；而Meta全球事務長卡普蘭（Joel Kaplan）更直指歐盟「阻礙美國企業成功」，質疑中歐企業適用不同標準，並控訴DMA實為「對Meta徵收數十億美元關稅」。

近來，美國川普政府及馬斯克、祖克柏等網路平台大亨都對歐盟近期推出的嚴格數位法規頗有怨言。報導稱，相關裁決被公開的時機敏感，由於美國法院月初剛判決Google非法壟斷線上廣告市場，可能促使美方反托拉斯部門分拆其業務，因此匿名歐盟官員透露，歐盟對於蘋果和Meta的罰款金額低於以往，部分考量在於避免激化川普可能的報復行動。