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美中關稅戰持續！波音證實：中國已暫停接受新飛機　3架飛回美國

▲▼ 波音飛機。（圖／達志影像／美聯社）

▲波音證實中國因關稅爭議拒收飛機。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美中貿易戰持續升溫，中國停止接收波音公司飛機後，波音正考慮將原定交付中國的737 Max轉交其他航空公司。波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）表示，公司不會讓此事影響復甦進程，美國總統川普也透露可能調降對中國商品徵收的高額關稅，為緊張關係釋放緩和訊號。

歐特柏格24日在CNBC節目Squawk on the Street證實，受美中貿易戰影響，波音的中國客戶「因為關稅的關係」，已停止接收新飛機交付，導致至少3架已準備交付中國的737 Max客機被迫飛回美國。不過，波音目前正在尋找替代客戶，以避免交付中斷對營運造成衝擊。

歐特柏格進一步說明，公司正考慮將這些原本屬於中國市場的飛機轉交其他航空公司使用，「現在仍有不少客戶想要購買Max飛機。我們不會等太久，也不會讓這件事影響公司的復甦。如果客戶想要這些飛機，我們就會給他們機會。這是我們願意做的，但如果不行，我們就會重新銷售這些飛機。」

在這番談話發表前，波音才剛公佈了其2025年第一季度的財務報告。儘管波音暫時仍處於虧損狀態，但其虧損幅度小於預期，且受惠於截至3月31日三個月內的交付量成長，現金流表現也優於分析師預估，顯示公司正逐步從危機中回穩。

另一方面，美國總統川普近期再次強硬對中國加徵關稅，對中國進口商品徵收高達145%關稅。儘管如此，川普23日釋放緩和信號，表示願意採取較不對抗的方式與中國進行貿易談判，並稱目前的關稅「非常高」，未來可能「大幅下降，但不會是零」。這番言論顯示，雙方貿易僵局仍有談判空間。

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