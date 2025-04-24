台中首屆「金曲音樂節」登場　演出卡司曝光

▲台中金曲音樂節5月3、4日登場，採免費入場，市府邀請民眾踴躍參與。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

由台中市政府新聞局首度推出的「2025中氣十足華語流行金曲音樂節」，5月3日至4日將在圓滿戶外劇場熱血登場，活動全程免門票。今（24）日舉行記者會，也公布卡司，包括玖壹壹、陳雷、沈文程、亂彈阿翔、林曉培、傻子與白痴等17組藝人輪番開唱。

台中市新聞局長欒治誼表示，過去新聞局舉行的音樂活動多以年輕族群、搖滾或親子音樂為主，市府也希望讓中生代能在音樂中找到共鳴，因此首度推出此活動，邀請跨世代堅強卡司共襄盛舉，包括本土人氣團體玖壹壹，金曲歌王陳雷、沈文程，共同帶來「舊曲新唱、跨世代合作」的精彩舞台，兩日活動皆免費，提醒市民朋友提早排隊進場。

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▲台中金曲音樂節卡司包括玖壹壹、陳雷、沈文程、亂彈阿翔、林曉培、傻子與白痴等17組藝人輪番開唱。（圖／記者游瓊華攝）



「宋德鶴」主唱允成表示，對他而言，1970至1980年代的經典歌曲是年輕歲月的重要陪伴，此次演出他將帶來多首耳熟能詳的經典曲目。他也說，音樂是一種跨世代的共通語言，不需要太多言語，只要大家一起唱、一起律動，就能產生共鳴，這正是音樂最有趣的地方。

新聞局說明，這次台中金曲音樂節卡司超吸睛，不僅有玖壹壹、陳雷、沈文程、亂彈阿翔、林曉培、傻子與白痴等17組藝人輪番開唱，更以1970年代至今的經典曲目為主軸，重新編曲、混搭跨世代風格，打造一場「年輕人嗨到翻、爸媽也能跟著唱」的金曲派對。

新聞局補充，「2025台中金曲音樂節」將於5月3日下午４點30分至晚上９點、5月4日下午４點30分至８點40分免費舉行，免票入場，地點在台中圓滿戶外劇場。