快訊／中捷隨機砍人二審宣判　洪淨改判9年9月

▲台中捷運兇嫌洪淨二審判決今早10時出爐。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中捷運去年發生隨機砍人重大案件，兇嫌洪淨一審被依兩個殺人未遂罪及一個公共危險罪，判處10年刑期，洪不服提起上訴，在庭上訴說自身陰影、無殺人動機，甚至在審理期間不顧法警阻攔，當庭向受傷呂小弟下跪道歉。台中高分院今二審宣判，審酌與呂男達成和解，改判處洪淨9年9月徒刑。

台中高分院指出，被告洪淨犯下2殺人未遂、1恐嚇公眾總計3罪，考量洪與呂達成和解，原判決處7年10月，改判7年6月，其餘2罪上訴駁回，合併降低3月徒刑，改判9年9月。至於洪淨否認殺人犯意，但綜合考量，犯案時所持武器、鋒利程度以及傷害被害人傷勢位置，認定洪淨有殺人犯意，所稱無殺人犯意不足採信。

洪淨於2024年5月21日，持菜刀、2把水果刀進入中捷包廂，砍傷呂姓高中生、「長髮哥」許姓男子，檢方查出，洪男因家庭、求學因素，對世界產生不滿及憤怒，想藉由殺人讓全國民眾看見自己，選定捷運車廂犯案，非臨時起意，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌起訴洪男，請求從重量刑。

一審合議庭審酌，洪屬於計畫性行凶，他事先購買兇刀、配戴止滑手套，前往捷運末節車廂，避免遭受後方攻擊，並在車廂內持20公分的長刀，攻擊被害人胸腔、頭、面部等高度危險部位，公共危險安全罪部分判刑1年6月、砍呂姓高中生部分依殺人未遂處7年10月、許男部分依殺人未遂判6年8月，應執行10年有期徒刑。

洪不服提起上訴，在近日開庭裡，當庭唸出寫好的信件稱「自己不敢離世，才會說要模仿鄭捷、判死刑，感謝父母沒放棄自己，活著就有希望，會好好面對被害者」，他並向呂姓高中生下跪，希望以25萬元達成調解。

洪淨辯護律師古富祺說，當時洪淨「很勇敢」地承認殺人，因為吞食84顆藥物，當時並無行為能力，有將其送中山附醫鑑定，結果顯示，洪淨當時服用藥物陷於無意識、藥物中毒。被問到案發情事時，處於藥物中毒情況，不得以為唯一證據，要有補強證據，且勘驗當時狀態，洪淨都是行走犯案，並沒有追趕、刺人於死。

古富祺主張，洪淨顯然欠缺一定要殺人於死主觀犯意，客觀看，也僅成立殺人不確定故意或是傷害故意，恐嚇公眾一罪，「有學法律都知道」會被前述行為吸收，被告有悔意，原審判決過重，請庭上做更適當判決。

檢方論告，認為洪完全不尊重人命，洪淨也曾跟警方、檢方、法院說，自己「就是要殺人」，要隨機挑人，只要殺過一次就不怕了，只要被放出來，就會再犯案，若有人受傷，就「不是我的問題了」，沒有死刑就無止盡犯案，要殺死討厭的人。

檢方指出，洪淨在犯案前一天，入住摩鐵最高級房間，因為裡面有游泳池，還帶了泳衣要游泳，還將Switch帶去遊玩，甚至叫了傳播妹，在殺人前一天享樂，相比被害人之下，有多麽殘酷，洪有明確犯罪計畫，但是他卻否認犯罪，儼然是狡辯，犯後態度當然不好，建請從重量刑。

呂父認為，洪的行為像在演八點檔，非常噁心，要他們以25萬元和解，感到非常錯愕，「我們真的想原諒他，但看他的樣子（開庭表現），我覺得非常失望。」