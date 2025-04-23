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社會 社會焦點 保障人權

色情主播揪會員當導演...事後反咬性侵　脫口「上癮了」3男無罪

▲▼173LIVE,成人直播。（圖／記者許權毅攝）

▲一名A女找男子幫忙當導演營造被欺負劇情，雙方疑似價錢喬不攏，3男遭告加重強制性交。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名A女為成人直播網站「173LIVE」主播，平時以借位方式經營直播，A女控訴會員呂男持槍威嚇、找兄弟助陣逼迫性交，另外2名陳男、吳男強暴後，呂男又強制性交得逞。不過，案件在審理後出現大逆轉，法院查出雙方根本就是約好幫忙拍片，疑似呂男給付3600元金額太少，讓A女不滿，況且A女與呂男性交時，還脫口「上癮了我會噴水，好舒服」，呂等3人一二審無罪，民事求償100萬也免賠。

檢方起訴指出，呂男明知A女在「173LIVE」直播內容，均以借位方式拍攝，並未與人發生性行為。2022年間，呂男邀約A女前往台中某摩鐵，呂男再找來陳男與吳男到場，3人先後違反A女意願強制性交得逞，A女與呂男一同離開摩鐵後，前往報警處理，偵結後認定呂男等3人涉犯加重強制性交罪。

▲▼173LIVE,成人直播。（圖／記者許權毅攝）

▲A女與呂男對話中，提及價錢問題，呂男等人成為無罪鐵證。（圖／記者許權毅攝）

A女證稱，呂男是直播會員，不斷要求見面，事發當天還亮槍，稱後頭有兄弟開著車跟著，因為感到害怕，才配合到摩鐵與陳男、吳男發生性行為，過程中有說「不要」，擔心已經跟另外2人發生性行為，呂男不快，才被迫配合。

呂男堅決否認表示，是要幫A女直播，也有給A女錢，並沒有違反意願，陳、吳2人也稱，是講好要配合演出，也有把對價交給呂男轉付給A女，當天A女主動拉開褲子，幫忙口交。

地院調查，A女所述呂男亮槍一事，在案發前雙方就有透過通訊軟體對話，呂男明確表明槍枝是假槍，加上A女在性行為前，A女獨自待在廁所，有充分時間可報警自保，卻稱未注意門有沒有鎖，有違常理。

地院勘驗現場畫面，發現A女與陳、吳2人性交時，言行互動有貼近行為，甚至口稱「上癮了，好舒服」，呂男詢問A女「妹妹，他（觀眾）問妳會噴水嗎？」，A女回答「我會啊」，並且緊貼吳男，行為表現積極迎合。

A女事後雖然提出創傷後壓力症候群證明，但該證明距離案發已經2年，另經檢視呂男與A女對話紀錄，雙方疑似因呂男交付款項有微詞，難以排除A女係因金額不如預期，才對呂男等人提告。

令外，A女在警詢時坦承，呂男是要拿手機當導演，性交時沒有使用暴力威脅，也沒有導致我受傷，更稱，呂跟觀眾稱她被欺負，但其實沒有。法院認為，A女是被抓而害怕，還是其實是直播戲劇效果，已經啟人疑竇，有觀眾要替A女報案，A女卻沒跟觀眾說人在哪？有違常情。

一審認為，A女所述有瑕疵，不足認定呂男等人有強暴，呂等人雖有供述前後不一，但證據不足以認定犯行，判3人無罪；二審認為，呂男等人所述可採信，無其他積極事證證明犯行，上訴駁回。A女另外對呂男等3人提出民事求償100萬元，近日遭駁回。

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