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中捷案洪淨賠近百萬和解金　「恩怨這輩子了結」呂小弟點頭原諒

▲▼洪淨,隨機砍人,呂小弟。（圖／記者許權毅攝）

▲洪淨隨機砍人前一次開庭，呂父、呂小弟（現已成年）與洪淨媽媽對話。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中捷運隨機砍人案二審今日宣判，台中高分院認為行兇的洪淨與受害人呂小弟（現已成年）達成和解，從一審的10年減刑3月，判決應執行9年9月。呂父表示，和解金提升到跟長髮哥的100萬差不多，兒子相信「輪迴說」，希望恩怨在這輩子了結，因此願意原諒，他自己則認為「該負責就負責」。

洪淨犯下2件殺人未遂、1件恐嚇公眾總計3罪，一審判處10年刑期。台中高分院考量，洪與呂達成和解，原判決處7年10月，改判7年6月，其餘2罪上訴駁回，合併降低3月徒刑，改判9年9月。

台中高分院認為，洪淨否認殺人犯意，但綜合考量，犯案時所持武器、鋒利程度以及傷害被害人傷勢位置，認定洪淨確有殺人犯意，他所辯稱「無殺人犯意」不足採信。

▲洪淨一審判10年，二審獲減刑，改判9年9月。（圖／記者許權毅攝）

洪淨跟呂小弟前一次調解時，提出25萬和解金，引起呂家不滿，認為太欺負人。呂父今日表示，和解金確實有提升至跟長髮哥差不多，約100萬左右，是太太跟兒子去談，可能有分期。

呂父認為，站在爸媽角度，希望洪有重生機會，但是站在社會角度，你這樣持刀砍人，如果輕判了，我有錢我殺人人沒有死，我賠錢就沒問題，這樣社會會亂掉。我覺得對我來講，社會認同我們就認同，該負責任就負責任。

呂小弟為何選擇原諒？呂父說，有人跟兒子聊到輪迴說，認為你這輩子沒跟他和解，下輩子也是欠你的，你願意原諒他，這輩子的恩怨可能就了結了，兒子才想說跟他和解，希望原諒他。

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