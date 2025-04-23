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台中新光三越母親節檔期登場　世貿展場寢具「史上折扣最低」

▲台中新光三越世貿展館。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲以往被視為重要檔期的母親節大檔，台中新光三越因氣爆緣故，改為世貿展館以及線上活動，其中寢具折扣被視為最划算。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越2月發生氣爆，館方將部分商品移置世貿舉辦展售，並且搭配主力線上購物。近日全台新光三越百貨迎來年度大檔期母親節活動，館方人員透露，線上購物部分化妝品折扣最低4.5折起，但最划算的莫過於世貿展場的寢具，為了吸引顧客回流，都祭出以往本館未見的優惠折扣。

新光三越台中店今天發布新聞稿，宣布4月24日到5月11日舉辦「線上母親節」活動，祭出大規模線上商品提供給會員專屬回饋，推出貴婦頂級保養化妝品特惠組，點數回饋也不手軟，4月24日至5月1日首8日限定單筆滿5000送5000點、名品、珠寶、大家電、法雅客、istore單筆滿萬送4000點，再搭配上首八日聯名卡獨享刷滿1萬元加贈2000點、指定銀行滿1萬元加贈1000點、指定業種加碼贈、12大銀行滿額禮等多重回饋。

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老虎城購物中心則從即日起到6月30日推出卡友回饋活動，平日持Tiger Ciry聯邦聯名卡道指定餐廳用餐消費，即可享8折優惠；另外館內不限金額刷卡消費，即享免費停車3小時。

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