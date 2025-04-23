美加醫美台中北屯旗艦店開幕　結合健康與美麗共融的診所新型態

▲美加醫美北屯旗艦店盛大開幕，攜手康博診所，共同打造結合醫學美容與預防醫學的全方位健康據點。

消費中心／綜合報導

隨著醫療與美學整合趨勢持續升溫，台灣醫美品牌「美加醫美」宣布位於台中北屯的旗艦店——健康美麗聯合診所——正式開幕。此次新診所空間高達500坪，結合美加醫美與康博診所兩大品牌，打造北屯區規模最大的複合式診所，更是全台首見結合醫美與預防醫學的全方位新型態據點。

診所董事總經理簡佩瑜表示：「這次北屯旗艦店的誕生，是美加醫美在專業實力、技術與設備全面升級的重要里程碑」。隨著現代人越來越重視自我管理與外貌保養，「預防勝於治療」的觀念已逐漸成為趨勢，因此美加醫美致力於提供更完善的預防型療程與保養方案。

她特別強調，開幕首波主打的保養即是許多求美者不陌生的電波療程，而美加醫美以新科技「海芙電波」為主要機型，連續脈衝輸出、不間斷水冷系統、5階段震動減痛及6階段可調式冷卻，這些新升級的配置，能讓海芙電波在確保療效的同時，大幅提升療程的舒適度與安全性，為顧客帶來更加安心且高效的療程體驗。

▲海芙系列儀器由藝人蔡淑臻長期代言，匿齡的肌膚狀態有目共睹。

現場也有實際體驗者分享心得。從事行政工作的 30 歲小資女 Olivia 就是醫美療程的常客，她笑說：「我一直對電波療程又愛又怕，喜歡電波療程帶來緊緻澎潤又能隱匿年紀的效果，但一想到施打時的疼痛度，每到定期保養之時還是會令人卻步。這次於美加醫美初嘗試海芙電波這台儀器，施打過程的感受真的出乎意料的舒適，此外，儀器的安全裝置也讓人感到安心，不會有以往眼周不服貼或是過燙的情況出現」。

Olivia也肯定北屯美加醫美整體服務流程：「從諮詢到治療，李佳誼醫師、護理師、諮詢人員都非常親切，讓人有一種像回家的安心感，整體體驗非常溫暖」。她表示，未來也願意將這樣的保養視為年度的自我寵愛儀式。

▲李佳誼醫師表示，「海芙電波」升級黃金鍍層探頭，採收邊式、彈性的主動貼和設計，針對不同部位可靈活服貼，有效提升療程時的舒適度與安全性。

除了先進的儀器設備，北屯旗艦店更整合「康博診所」的預防醫學資源，以「健康 x 美麗」為核心概念，打造一站式的全人照護新模式。康博診所長期專注於心血管與慢性病預防，在六都皆有據點，深獲民眾信賴。

簡佩瑜表示：「我們希望每位來店的客人，不只變美，還能同步提升身體健康，讓每一次療程都不只是外在改變，更是邁向更好自己的開始」。

北屯美加醫美旗艦店的開幕，標誌著醫療與美學整合的新篇章，透過海芙電波與健康醫療的雙軌發展，開創「從A變成更好的A+」的全新未來。

▲美加醫美團隊皆經過定期專業訓練，融合醫學專業與美學視野，為您量身打造安心又精緻的美麗體驗。