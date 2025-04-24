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綠委提案修刑訴法　黃國昌爆修法原因：想幫引中資炒股者開脫

▲▼法務部長鄭銘謙 調查局長陳白立 立委黃國昌 質詢 共諜案 吳釗燮 立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

司法法制委員會今（24日）審查民進黨立委許智傑等人擬具「刑訴法第441條條文修正草案」。然而，民眾黨立委黃國昌揭露，去年已有綠委提案變更證交法、企業併購法的犯罪構成要件，試圖幫涉入炒作大同股價的台商鄭文逸開脫，今天竟又有人幫鄭文逸創造獨步全球的修法，他怒，「要不要乾脆直接修法說鄭文逸無罪？」

許智傑等22人提案修正《刑訴法》第441條文。草案新增第441條第2項指出，訴訟繫屬中法律有修正或變更，確定判決因未適用新法致違背法令者，為受判決人之利益，檢察總長就該案件應提起非常上訴。案件經提起非常上訴，不停止刑罰之執行。但依前項規定提起非常上訴者，執行檢察官應即暫時停止刑罰之執行。

黃國昌質詢時先問司法院副秘書長王梅英、法務部常務次長黃謀信，有沒有去了解這樣的修法草案從何而來？兩位均答沒有。黃接著說，他追查中資炒作大同股票的事情非常久。2021年台商鄭文逸與中國通緝犯任國龍炒作大同股價，不法所得12億5700萬，去年遭重判13年半，但他也發現整個過程臭不可聞。

黃國昌說明，去年4月有民進黨立委提案變更證交法、企業併購法的犯罪構成要件，其中變更要件就是鄭文逸在訴訟中所提出的辯解，因此，他當時直接在院會提案程序退回，因為這個修正案連討論的價值都沒有，幫中資來台灣炒股票，雖然還在審判進行當中，但他完全不能接受。

黃國昌說，去年綠委計謀失敗後，鄭文逸去年7月判刑確定，但今天這種提案竟然又跑出來了，幫鄭文逸創造獨步全球的修法，從未看過非常上訴是這樣用的，「我把這個法案丟給一些法界人士看，大家看完後都歎為觀止，要不要直接修法說鄭文逸無罪」。

黃國昌怒吼，「到底哪來的膽子，幫這種個案進行修法，真的是臭不可聞」，到時候修法的時候，希望兩個提案的委員，到場說明清楚，這個修法到底是什麼回事。

王梅英、黃謀信回應，他們的立場很清楚，他們都反對這個修法。黃國昌說，你們立場要站穩，這件事情他一定盯到尾，他明確的反對，台灣社會要搞清楚，這種臭不可聞的法案到底從哪裡出來的。
 

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