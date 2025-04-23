賴清德談關稅戰酸「在野政治攻防」　黃國昌列4內容：哪條不合理？

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

針對美國關稅議題，身兼民進黨主席的總統賴清德今（23日）在中常會表示，目前對美經貿對談，第一階段談判順利，當在野黨在進行「政治攻防」的時候，國家已經繼續在向前走。民眾黨主席黃國昌列舉昨（22日）在野領袖峰會的4點建議，質疑哪一點不合理？那就請賴清德立刻公布，行政院長卓榮泰提不出「衝擊影響評估」，別用謾罵在野黨掩飾無能。

面對賴清德中常會批在野黨在「政治攻防」，黃國昌於臉書發文表示，「面對美國高關稅，民進黨還要多無能？」正是因為賴清德政府面對美國高關稅政策的顢頇怠惰，所以22日在「把民主還給台灣」在野領袖峰會上，自己具體提出4點建議。

黃國昌列舉，包括「公民社會與國會的事前事中參與」、「台美簽訂自由貿易協定」、「堅守底線，關稅不得高於主要競爭對手，例如日本、韓國」，以及民進黨沒有能力提衝擊影響評估，在野合作建立平台，邀集地方縣市政府、學者專家、產業及勞工代表，共同持續進行民間版衝擊影響評估。

黃國昌批評，「如果連這4點建議做不到，賴清德還有臉侈言政府會做所有受到關稅影響產業的靠山？」沒想到今天下午，賴清德竟然還在民進黨中常會大言不慚，批評在野黨這是在進行「政治攻防」，「請問賴清德以上4點，哪一點不合理？哪一點不是基於國家利益與人民福祉該有的主張？如果不是因為民進黨無能至極，何須在野黨出面做執政黨該做的事？」

黃國昌強調，最簡單的一件事，行政院長卓榮泰提不出來的衝擊影響評估，就請賴清德立刻公布給台灣社會看，別「講甲歸畚箕，做嘸一湯匙」，用謾罵在野黨掩飾自己的無能。