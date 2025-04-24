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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德中常會讚「罷免片非常好」　黃國昌酸：打擦邊球跟小孩一樣

記者袁茵／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德昨（23日）在中常會放民進黨「勇敢挺身、為台灣留名」挺公民罷免行動影片，並稱讚內容拍得非常好。對此，民眾黨主席黃國昌今（24日）批評，賴清德打這種擦邊球，有失高度，就大大方方站出來說「作為中華民國總統，我支持大罷免、號召大罷免、從頭到尾都是民進黨搞的」。

▲▼ 黃國昌 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

針對賴昨在中常會說大罷免影片拍得不錯，黃國昌24日上午於立院受訪時表示，其實賴清德不用躲在後面打這種擦邊球，整個社會都看得非常清楚，作為民進黨主席賴清德在中常會上打這種擦邊球，其實是有失高度，「賴清德就大大方方站出來嘛！說他作為執政黨主席、作為中華民國總統，支持大罷免、號召大罷免，從頭到尾都是民進黨在搞的，就大方這樣講，打這種擦邊球跟小孩子一樣。」

黃國昌提及，但是讓他真正遺憾的事情是，自己日前跟國民黨主席朱立倫見面，非常誠懇地站在國家利益立場提出4點呼籲，第一是台灣對外經貿談判，事前、事中都應該要有民間跟國會的參與，「這是民進黨過去的主張，民進黨忘了嗎？還是民進黨又再一次發揮雙標精神，如果不是民進黨執政，那民間跟國會都應該參與，如果是民進黨執政，民間跟國會都不應該參與？」

黃國昌指出，第二是台美應該簽訂FTA，第三是我國關稅不可以高於貿易競爭對手，第四是執政黨做不出來或不肯做的衝擊影響評估，由民間搭設平台，納集產業勞工代表、學者專家、地方政府一起做。

黃國昌批評，「這4點主張講得這麼明確，為了國家利益，結果賴清德昨天說是在進行『政治上操弄』、『政治上攻防』，我想公開請教賴清德，請問我所提的4點主張哪一點不對？為什麼在賴清德的眼中，是政治操弄、政治攻防？」

黃國昌認為，行政院至今沒交出衝擊影響評估，這不僅是怠惰，是徹底失職失能；如果賴清德真的覺得執政黨早就準備好了，都已經會妥善因應，那就先把衝擊影響評估報告交出來，如果連這麼基本的事情都做不到，在野黨民間社會都願意捲起衣袖來做，執政黨竟然還在那說風涼話，不會覺得丟臉嗎？

最後，黃國昌再次感謝台大前校長管中閔，目前沒有任何官職，但願意在他的邀請下擔當重任，這兩天聯繫過程中感受到管憂國憂民，對方認為在國家這個時候，願意出來一起幫忙做一些事情；而自己則責成政策會執行長賴香伶積極與管中閔、國民黨派出的代表林祖嘉儘速聯繫碰面，針對接下來要進行的事前初步衝擊影響、事中的持續性衝擊影響評估，希望平台可以趕快搭建起來。

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