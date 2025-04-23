全家合作馬來貘推聯名新品！限定雪糕、芝麻牛奶　再送限量L夾

▲全家與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，推出聯名新品，滿額再送L夾。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接4月27日的「世界貘日」（World Tapir Day），全家特別與人氣插畫角色「馬來貘LAIMO」再度合作，推出聯名新品包括雪糕、芝麻牛奶等，4月25日至27日到門市消費滿額250元，還送限量「馬來貘L夾」1個。

▲全家與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，推出聯名新品。（圖／業者提供）

全家推出多款「馬來貘聯名商品」，包括「貘抖明星巧克力巧酥牛奶雪糕」以馬來貘黑白外觀為靈感，上層融合巧酥碎粒與濃厚巧克力冰淇淋，下層則為香濃牛奶雪糕，一支雪糕雙重享受，售價49元；另一款「不含貘芝麻牛奶」則以芝麻堅果香氣搭配滑順牛奶，售價38元。

4月25日至27日期間，全店消費滿額250元，還可獲得限量「馬來貘L夾」1個，單筆不累贈，數量有限贈完為止。L夾正面印有兩隻經典馬來貘圖樣，背面則呈現趣味的九宮格插畫，粉絲們不可錯過。

▲全家與光泉聯手推出「麥芽牛乳酷繽沙」。（圖／業者提供）

另外迎接夏日，全家與光泉聯手推出「麥芽牛乳酷繽沙」，使用瑞士麥芽製成，可自由搭配牛奶或咖啡，每一口還能吃得到巧克力蜂蜜脆片，復刻經典風味，原價65元，即日起至4月29日全家會員享優惠價59元。

★7-ELEVEN引進「延世大學生乳包」推草莓新口味

韓國爆紅的「延世大學生乳包」推出草莓口味，即日起至4月29日在全台 7-ELEVEN 獨家限定上架，期間購買延世生乳包，還有「第二件79折優惠」。

▲紅遍韓國的「延世大學生乳包」推出全新草莓口味。（圖／業者提供）

「延世大學生乳包」選用韓國延世大學自有牧場的高品質牛乳製作，在韓國便利商店創下一年銷售破7千萬顆紀錄。「草莓生乳包」為在地新口味，韓國製造，直送來台，外皮鬆軟帶有淺淺櫻花粉色，包裹升級版草莓生奶油內餡，底層還有酸甜草莓果醬，是草莓控必吃。

▲「延世草莓生乳包」韓國製造直送來台。（圖／業者提供）

「延世草莓生乳包」原價每個135元，即日起至4月29日在7-11「韓國甜點大賞」，購買延世生乳包即享「第二件79折」優惠。