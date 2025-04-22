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7-11新品奶茶「買2送2」可加珍珠！限4天「國際珍奶日」寄杯狂省

▲▼7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，日用品、線上預購都超省，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

▲7-11在國際珍奶日推出「琥珀小葉奶茶買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接4月30日國際珍奶日，7-ELEVEN 串聯線上線下推出優惠，門市自4月29日至5月2日祭出CITY TEA現萃茶「琥珀小葉奶茶」買2送2，還可客製化加價加珍珠，更有多款珍珠撞奶、珍珠歐蕾等現調飲品「第二杯10元」。OPENPOINT行動隨時取則推出5杯或6杯組合價240元，最低64折。

★7-ELEVEN

●門市優惠

4月29日至5月2日，CITY TEA琥珀小葉奶茶「買2送2」（原價60元/杯），可加價15元客製加珍珠。

▲▼7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，日用品、線上預購都超省，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

▲7-11在國際珍奶日推出「琥珀小葉奶茶買2送2」。（圖／業者提供）

4月26日至5月2日，「CITY TEA 黑糖珍珠撞奶／珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾」，同品項第二杯10元。

●OPENPOINT行動隨時取

4月26日至4月30日「限時5天」：

黑糖珍珠撞奶，6杯240元（原價360元）→ 每杯40元，約67折。 
珍珠奶茶，6杯240元（原價360元）→ 每杯40元，約67折。
咖啡珍珠歐蕾，5杯240元（原價375元）→ 每杯48元，約64折。
珍珠焙火烏龍奶茶，5杯240元（原價375元）→ 每杯48元，約64折。

▼OPENPOINT行動隨時取「國際珍奶日」寄杯組合優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，日用品、線上預購都超省，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

★全家

全家近來使用全球知名「OATLY燕麥奶」，調製燕麥奶拿鐵、紅茶。

「Let‘s Café 燕麥奶拿鐵」大杯原價每杯75元，即日起至5月13日在APP隨買跨店取「買3送1」，冰熱不限。

▲全家Let‘s Café 燕麥奶拿鐵「買3送1」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富門市即日起至4月29日，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、珍珠奶茶，通通同品項「買1送1」。APP同步有大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵「買20送20」。

▲萊爾富指定咖啡買1送1。（圖／資料照）

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