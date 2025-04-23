咖啡飲料買1送1、第二杯10元！超商「省錢優惠」懶人包來了

▲全家陪會員省荷包，多款咖啡、茶飲「第二杯10元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

小資族快筆記！全家便利商店今（23日）起至4月27日，推出會員限定「錢錢放大術」優惠，Let's Café特濃美式、拿鐵「加10元多一杯」，還有哈根達斯加1元多一件、味味A炒泡麵買1送1。萊爾富也同步祭出限時5日殺，除了零食、飲料優惠，還有Hi Café 特濃美式及拿鐵「買1送1」。

★全家

全家推出會員限定「錢錢放大術」，4月23日至4月27日多款熱銷商品優惠，Let’s Café大杯特濃拿鐵、特濃美式、Let’s Tea阿里山高冷烏龍，通通同品項「第二杯10元」。期間還有哈根達斯指定迷你杯「加1元多1件」、杜老爺冰品指定品項「3件100元」等，多達19項超值商品。

▼全家「錢錢放大術」會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



4月25日至4月27日還有限時3天「康康五」活動，多款飲料冰品「買1送1」，包括：百吉布丁大雪糕、桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪、可口可樂(水蜜桃口味)、FamiCollection天然水(2.2L)等，可趁周末一次備齊冰品與飲品庫存。

★萊爾富

萊爾富4月23日至4月27日推出5天的「限時殺」優惠，涵蓋泡麵、飲品、甜點、零食等多樣品項，讓消費者在日常補貨時省下一筆。

其中「買1送1」包括：Gery芝莉捲心酥（重起司／黑巧克力）、威豹能量飲料勁芒鳳梨風味320ml、黑松茶花一番煎茶580ml，通通「買1送1」。而雙響泡日式雞白湯麵、農心爽口海鮮味烏龍麵，都享有「第二件10元」驚喜價。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

除了限時殺，萊爾富Hi Café 也同步推出「周周1送1」優惠，即日起至4月29日：

大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，同品項買1送1。

特大杯青梅果釀冰茶、荔枝果釀冰茶，同品項買1送1。

▲▼萊爾富買1送1優惠。（圖／業者提供）