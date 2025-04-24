14歲女兒不想去畢旅！　媽追問原因「真相太鼻酸」

▲原PO覺得女兒很貼心，但同時也感到難過。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

「女兒的貼心讓我既窩心又難過。」一名單親媽媽發文表示，日前學校發放畢業旅行的參加意願調查，她本來要直接勾選同意，結果女兒卻嫌熱、遠、無聊，一直到最後，才說出「真正原因」，讓她瞬間沉默，「原來不是她不想去，是她不敢說她想去！」貼文曝光後，不少網友都鼻酸了。

一名女網友在「匿名公社」上發文透露，她是帶著一個14歲女兒的單親媽媽，上禮拜學校發放了畢業旅行的行程及參加意願調查，她本來要直接勾選同意，但沒想到女兒卻說太熱、太遠、行程無聊，「還說沒什麼好期待的」。

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原PO當下真的相信了，以為女兒就是因為這些原因而不想去，「畢竟國中她沒有和同學出遊過」。直到周末，她看到女兒一個人在房間若有所思的摺衣服，她才再次問孩子，「真的不考慮一下嗎？這可是國中生涯難得的回憶」。

結果女兒這時才說實話，「她愣了一下、聲音很小的說，怕我又要多花錢。當下我也沉默了」。原PO難過的說，原來女兒不是不想去，而是不敢說自己想去，「不是不愛熱鬧，是太懂事，明明才14歲，卻開始顧慮我的經濟狀況，還學會怎麼把失落藏進冷淡的語氣裡」。

原PO說，雖然現在的生活真的不算輕鬆，但身為媽媽，就算辛苦也不想要女兒放棄畢旅，「旅行不是奢侈浪費，是你該有的青春回憶，這些錢媽媽還負擔得起」。最後她將表單填好，還多塞100元到女兒的口袋裡，「我在想她不拿零用錢是不是也是體諒我的辛苦，說沒什麼好買的，回家吃晚餐就好」。

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「好優秀的孩子，看了超想哭」、「有個懂事貼心的小孩，是最幸福的事」、「貼心的女兒、竭盡所能的媽媽，溫馨」、「現在有感恩的心又懂事的孩子不多了」、「好棒的孩子，也是媽媽教得好」、「這媽媽也很優秀吧」。