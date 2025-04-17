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她載女兒等紅燈！男靠近想偷摸　追進超商噁喊：好可愛不要跑

▲▼仁武騷擾 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方將涉嫌想偷摸女童的男子帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名女子15日晚上8時許，載著女兒外出，停等紅燈時，突然有一名陌生男子靠近，還想伸手摸女兒，女子趕緊騎車落跑，不料男子竟一路尾隨，女子嚇得躲進附近超商，陌生男不但企圖跟進超商，還噁心的對女童說「妳好可愛，別跑」，所幸當時店內還有其他顧客和店員，男子才沒有進一步動作，但女子的姊姊還是將驚魂記PO網，提醒民眾小心。

仁武分局獲報後，經擴大調閱監視器以車追人，已掌握翁男（約44歲）身分通知到案釐清，全案調查後移請社會局性騷擾審議委員會審議。

一名女子PO網指稱，15日晚上8時35左右，她的妹妹及外甥女在仁武區仁雄路某路口停等紅燈，1名年中年男子騎著機車靠近，想伸手要觸碰外甥女，女童受驚大哭，妹妹發現不對後，將車子騎去旁邊超商，叫外甥女趕快跑進超商。

後來這名男子也想跟隨進入超商，大喊「你好可愛，不要跑」之類的言詞，幸好車超商外面好有2名年輕人直盯著男子，這男子才離去。

仁武分局表示，網傳15日20時許在仁武區仁雄路與赤仁路口發生不明人士騷擾情事。經警方主動聯繫當事人釐清，家屬騎乘普重機車等紅燈時，遭一名中年男子言語騷擾並作勢靠近，並未觸碰其身體，家屬隨即與被害人離開現場。後續被害人偕同家屬於16日19時至所報案依性騷擾防治法提出申訴程序。

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