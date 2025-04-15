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雲林狠師長期體罰學生　調查啟動後卻未依法停職還升職

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院14日新聞稿指出，接獲陳情，雲林縣立西螺國民中學廖姓專任教師、蔡姓兼任教練長期體罰與霸凌羽球隊及該校學生，該校卻無作為。113年家長主動舉發後，該校方啟動校事會議進行調查，經調查小組認定情節重大，建議解聘廖師並3年內不得聘任、解聘蔡教練並1年內不得聘任。然而啟動調查至廖師正式離校，期間長達1年，學校未依教師法停聘，導致廖師仍持續接觸學生，甚至升任為體育組長，且蔡教練遭解聘後，竟立刻參與西螺國中及其他學校之應聘，監察院申請自動調查。

據訴，雲林縣立西螺國民中學廖姓專任教師、蔡姓兼任教練長期體罰與霸凌羽球隊及該校學生，造成學生身心重創，該校卻無作為。113年家長主動舉發後，該校方啟動校事會議進行調查，經調查小組認定情節重大，建議解聘廖師並3年內不得聘任、解聘蔡教練並1年內不得聘任。

監察院指出，然該校教評會將處分輕減至廖師停聘1年、蔡教練終止聘約，後經雲林縣政府教師專業審查會決議廖師停聘3年、蔡教練終止契約解聘。

監察院表示，另該校啟動調查至廖師正式離校，期間長達1年，學校未依教師法規定暫時停聘廖師，導致廖師仍持續接觸學生，甚至升任為體育組長，並仍擔任中華羽協選訓委員；另蔡教練遭解聘後，竟立刻參與西螺國中及其他學校之應聘。

監察院直言，本案實情為何？雲林縣政府及西螺國中相關調查處理流程與懲處過程是否有違失？教育部現行淘汰不適任教師機制，是否足以保障學生運動員於安全、健康之學習環境接受合適之訓練？又如何監督中華羽協汰除不適任選訓人員？監察委員葉大華、田秋堇認有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

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