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台中爸送孩上課被開山刀猛砍！右手神經斷裂　3惡煞下場出爐

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名林男去年遭3煞在家門前砍殺，血流成河。（圖／記者許權毅翻攝，圖經變色處理）

記者許權毅／台中報導

台中一名林男去年某日清晨6點多打算載小孩上課，沒想到家中鐵門一開，就遭一名不明人士持45公分長的開山刀猛砍3刀，女兒目睹爸爸鮮血狂流，檢察官調查後，將莊姓、劉姓及胡姓三名男子依殺人未遂罪嫌起訴。法院審理後，認定3人無殺人犯意，改依重傷害罪嫌各判3年8月至4年不等刑期。

檢警查出，一名幕後藏鏡人疑與被害林男有糾紛，40萬代價找上莊男教訓林男，莊找來劉男、胡男前往林男位在沙鹿區的住家前埋伏。去年10月29日上午5時許，劉胡2人搭乘白牌車前往，等候約1小時，見林家鐵捲門開啟，劉男就持開山刀朝林姓被害人猛砍3下，導致林男右手重傷、神經斷裂等傷害。

▲林男根本不認識被告3人，是有幕後藏鏡人指使。（圖／記者許權毅攝）

莊男在案發前，已經交付10萬元前金給胡男，待做案完成後，再交付30萬給胡男，胡男只將當中10萬交給劉男當作報酬。警方在同日下午，火速在彰化拘提2人到案，隔月13日才又再拘提莊男到案，全案依殺人未遂起訴。

林男於審理時說，右手現在沒辦法正常使用，無法持握東西，因為神經斷在手掌裡面，手腕無力，手指也沒辦法張和，醫師評估已經不可能完全恢復，最多7、8成。

▲劉男持45公分長開山刀攻擊林男。（圖／記者許權毅翻攝）

被告莊男辯稱，有跟胡男去教訓林男，就是單純教訓，不要讓他有生命危險，方式我不管，他們出發前也在招待所，我有看到胡男拿開山刀；地院勘驗劉男所持開山刀，長45公分、刀刃最大寬度5公分，足見有一定攻擊力、殺傷力，衡量被害人手部、腳部傷勢，非普通傷害之意。

台中地院認為，劉男揮刀3下後，若有使林男死亡之故意，應趁林男受傷、防禦能力降低之際，持續追擊，然而劉男揮刀3下後，隨即離開現場，難以認定被告3人有殺人之犯意。

地院考量，雙方已經達成和解，告訴人均已撤告，被告針對重傷害犯行坦承不諱，有悔意，依重傷害罪判莊男4年、劉男3年10月以及胡男3年8月徒刑，均可上訴。

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