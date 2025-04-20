和禿頭男約會2次！她拒交往被要求AA...傻眼：買單不是很正常？

▲原PO表示，她拒絕跟禿頭男交往，對方卻跟她討約會花費。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

近日一位女子表示，她在聯誼認識一個禿頭男，出去約會2次後，她明確拒絕對方，表示無法和他交往，但近日卻收到他給的約會花費明細，要她AA，「我需要理他嗎？男生約會買單不是很正常嗎？」不少人回，「如果是我就很喜歡」、「沒聽過十禿九富嗎？嫌棄人家還想吃免費的」。

原PO近日在臉書社團《匿名公社》發文，她在交友聯誼認識一個男生，有和對方約會2次，「前天我明確拒絕他，無法跟他交往，理由是他雄性禿五期。」

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原PO說，她拒絕對方後，收到男方傳的約會清單明細，要跟她要錢，「我需要理他嗎？男生約會買單不是很正常嗎？對了他說他有錄音證明是共同消費。」

貼文一出，不少人紛紛留言「如果是我就很喜歡」、「不付錢給人家，你想佔別人便宜也不是什麼好東西」、「聯誼的時候沒看見他的雄性禿？還一起出去兩次，明顯蹭飯來的」、「沒聽過十禿九富嗎？嫌棄人家還想吃免費的」、「乾脆點付錢吧」。

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