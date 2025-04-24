加州超越日本　躍升全球第4大經濟體

▲加州GDP躍升全球第4大經濟體。圖為加州州長紐松 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州州長紐松23日宣布，依據國際貨幣基金（IMF）和美國經濟分析局（BEA）的數據，加州已經正式超越日本，成為世界第四大經濟體，僅次於美國、中國以及德國。

加州州長辦公室指出，加州名目國內生產毛額（GDP）達4.1兆美元（約新台幣133兆元），超越日本的4.02兆美元。

數據顯示，2024年的名目國內生產毛額排名，美國（29.18兆美元）居冠，接著依序是中國（18.74兆美元）、德國（4.65兆美元）、加州（4.1兆美元）、日本（4.02兆美元）、印度（3.9兆美元）及英國（3.64兆美元）。

加州州長辦公室也說，加州經濟增長速度超越世界前三大經濟體。在2024年，加州經濟增長率為6%，高於美國（5.3%）、中國（2.6%）與德國（2.9%）。加州經濟持續強勁成長，在2021年至2024年這段期間，名目GDP年均成長率為7.5%。依據初步數據，預計到2026年，印度將超越加州。

加州州長辦公室提到，加州是全美最大農業生產州，同時也是製造產值中心，擁有超過3.6萬間製造公司，雇用逾110萬名居民。加州推動美國經濟增長，向聯邦政府繳納的稅款，比獲得的聯邦資金還要多出830億美元。

紐松指出，「我們的經濟蓬勃發展，是因為我們投資人民，優先考量永續發展，相信創新的力量」。但他也批評川普的關稅措施，「我們的進展正受到現任聯邦政府不計後果的關稅政策威脅，加州的經濟是美國的動力，必須得到保護」。