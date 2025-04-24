政院拍板4100萬特別預算　國民黨團轟：6成與因應美國關稅無關

記者崔至雲／台北報導

行政院會今（24日）上午公布「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體預算規模達4100億元，包括國土安全韌性1500億元、經濟支持方案930億元，關懷弱勢共1670億元。對此，國民黨團指出，在4100元特別預算中，有高達2500億元的項目，看不出跟這次美國對等關稅有什麼影響性關聯？對於撥補台電1000億元部分，民進黨政府民能源政策不變，瘦了台電肥了綠友友綠電，國民黨團礙難同意。

▲國民黨團回應行政院4100億元特別預算案。（圖／記者屠惠剛攝）



書記長王鴻薇表示，今天行政院提出的特別預算金額為4100億元，其中有關經濟支援部分，是從原先行政院提出880億元，針對受影響的外銷產業、勞工及農業，增加到930億元。另外撥補勞保100億元、健保200億元，國民黨團認為這個部分是嘉惠所有投保民眾和勞工朋友，會予以支持。在關懷弱勢的170億元，到目前為止，並沒有看到行政院關懷弱勢得實質內容，但如果是針對受到美國對等關稅影響的弱勢族群協助，如失業、生計困頓等，國民黨團也會全力支持。此外，在高教人才200億元部分，目前看不出實際內容。

王鴻薇指出，在4100元特別預算中，有高達2500億元的項目，看不出跟這次美國對等關稅有什麼影響性關聯？包含撥補台電1000億元、國土韌性1500億元，這兩項預算占4100億元中的六成。在撥補台電1000億元部分，國民黨團過去已經多次提出，如果民進黨政府能源政策不變，仍然是採購綠電，造成台電持續虧損，根本是瘦了台電、肥了綠友友的綠能產業，除非民進黨政府對於能源政策提出檢討改正，否則國民黨團礙難同意。

此外，國土韌性1500億元項目，是這次特別預算最大金額，甚至比協助受害勞工、產業還高，但實際內容並沒有看到。王鴻薇說，無論是「加強國土韌性」，還是「加強社會韌性」，每個字價值250億元？這1500億元到底怎麼用？用在哪裡？跟美國對等關稅有何關聯性？王鴻薇強調，行政院必須提出具體內容，立法委員才能夠審視、討論和審查是否支持。

王鴻薇指出，國民黨團也注意到卓榮泰院長，刻意封殺了國民黨團提出普發現金1萬元，而卓榮泰對外說，這對解決美國對等關稅沒有具體幫助。國民黨團要請教卓榮泰，撥補台電1000億元和國土韌性1500億元，跟因應美國對等關稅有何關聯性？還是刻意用2500億元項目，阻擋普發現金1萬元？

首席副書記長羅智強表示，在經濟海嘯，貿易危難當頭，國民黨身為忠誠的在野黨，會全力為人民把關每一分錢，努力幫助人民面對經濟衝擊。針對行政院提出4100億元預算，要從預算方向是否正確，和細項是否合理，在當用則用的原則下進行忠實審查。

羅智強指出，在方向正確部分，包括經濟支援、撥補健保、關懷弱勢都屬合理範圍，但細項是否合理？這會在立法院忠實審查。但在撥補台電1000億元和1500億元的國土韌性，羅智強認為值得商榷。因為這兩項跟美國對等關稅的關聯性是什麼？這有待行政院進一步說明。

羅智強說，撥補台電1000億元，是立法院在審查114年度中央政府總預算時所刪除的項目，這個部分行政院必須說清楚。國民黨團始終不反對撥補台電，而是反對撥補「無底洞」，民進黨就是不肯調整錯誤的能源政策，過去數年千億元都在撥補台電，台電虧損有補足了嗎？在野黨希望電力結構健全，不會再存在「無底洞」，撥補是有意義。

針對國土韌性1500億元部分，羅智強認為需要好好跟行政院討論，從字面上看完全無法跟美國對等關稅有何關聯性，希望不要變成像數發部一樣，只要冠上「民主網路」，就能要到預算，愛用多少就有多少。羅智強部希望「國土韌性」變成「民主網路」翻版，希望行政院能具體說內容和細項，因為國土韌性過於抽象。

羅智強強調，面對美國對等關稅風暴，作為忠實的在野黨，該給政府的資源和預算，一定會做好忠誠審查者，不希望人民的血汗錢變成打水漂，會和人民站在一起，一同度過關稅風暴難關。



