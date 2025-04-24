日本「搶第一」跟美國談關稅也沒用！　拿不到特殊待遇

▲日方想要美國重新評估汽車與鋼鐵關稅，卻遭川普拒絕，稱無法給日本「特別待遇」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國川普政府祭出關稅政策後，日美兩國積極展開貿易談判與協商，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正率團赴美，並在會中明確要求美方重新考慮汽車與鋼鐵關稅。然而儘管日本成為首個與美談判的國家，要求依舊被美方拒絕。美國更強調，「不能給日本特殊待遇。」

根據《日本放送協會》報導，川普宣布大興關稅後，日本政府隨即派出赤澤亮正赴美談判，談判結束後，雙方皆稱，「協商取得重大進展」。而日本首相石破茂隨後也表示，川普總統親自出面談判，顯示出對日本的高度重視與信賴。

石破茂強調，日美雙方合作可為全球帶來更多利益，未來談判也應以此為核心出發點，推動雙邊與全球的共贏。不過根據多位日本政府官員透露，事實上，美方態度保守，儘管日本提出希望重新考慮汽車與鋼鐵的關稅政策，但美國政府卻強調，「無法給日本特殊待遇」，持否定立場。

赤澤在記者會上提到，透過首次會談，日方已初步掌握美方關注的重點與優先順序，下一步將儘快敲定主要議題方向，集中火力進行討論。根據最新報導，赤澤預計4月30日再度啟程前往美國，日本時間5月1日在華府與美國財政部長貝森特展開第2次日美關稅談判。

川普在第一次談判中曾向日本提出3大要求，但根據日本政府內部人士透露，美方一方面持續要求日本擴大進口，藉此改善雙邊貿易逆差，另一方面卻不願將降低關稅列為談判項目，這樣的雙重標準引發日方警戒。

赤澤亮正則重申，關稅議題是日本堅守的底線，第2次談判將再次強調這項訴求，力拚讓此事納入談判議程。他也指出，日本無法接受只被要求擴大進口農產品與汽車等項目，卻未將關稅調整納入討論範圍的片面談判條件。