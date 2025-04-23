「首謀」朱立倫等人被傳喚　蔣萬安：尊重警局依法處理

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫17日號召，全體黨公職到北檢外聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，但由於該地是集會禁制區，因此內政部長劉世芳日前稱，「首謀者」朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃將被警方傳喚，將於28日到案說明。被問到會不會覺得這是政治追殺？台北市長蔣萬安回應，尊重警察局的依法處理。

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安23日中午赴台北市議會民進黨團說明重大法議案，諸多綠議員不斷質疑，蔣萬安17日去北檢外聲援國民黨台北市主委黃呂錦茹，是帶頭違法行為。蔣萬安表示，自己一開始就說是以市長身份，同樣也是中華民國國民、3個孩子父親，這樣的身份並不衝突。

蔣萬安指出，當天警察局同仁從媒體得知他要到場，大約晚上6時20分左右，警察局長李西河有致電給他，自己也表明「我會去」，並明確告訴李西河「一切依法行政」、「你就依法辦理」、「依法該怎麼做就怎麼做，就這麼簡單」，所以到場也說自己行為延伸的各項責任，自己個人來承擔。

此時，蔣萬安突然拉高分貝，強調「今天是不是違法，不是我說了算，也不是議員你們說了算，也不是內政部長說了算，是法律、警察局依法認定，依法辦理！」在場綠議員們立刻痛斥「講什麼啦！」，王閔生更是氣到拍桌痛罵「你在這邊狡辯幹什麼！」而蔣萬安也不斷狂轟回擊，雙方你一言我一句，讓一旁副市長李四川趕緊拉了一下蔣萬安的手，要蔣息怒。

會後媒體詢問，剛剛是不是因為綠議員都在打政治議題，所以害他動怒？蔣萬安笑笑地說，「不會，我們剛剛其實就跟黨團做這會期重大法議案說明，彼此交換意見，我想過程也都還算順利，聚焦在市政議題，我們也都請各局處或是我來一一回覆議員」。

媒體追問，會不會覺得被公審？蔣萬安指出，每個會期都會到各黨團做重大法議案說明，這也行之有年，就是彼此溝通、交換意見，大家總是會有不同意見，都是希望讓市政順利推動。

面對現在朱立倫、謝龍介、楊智伃要被約談，會不會覺得是政治追殺？蔣萬安說，警察局就依法處理，尊重警察局的依法處理。