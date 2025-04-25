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誓言「對抗賴清德的東廠政府」　羅智強：我已經準備好坐黑牢

▲中國國民黨立委羅智強。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲中國國民黨立委羅智強。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨發起的罷免綠委行動，因頻傳幽靈連署案，有偽造文書之虞，日前遭檢調大規模搜索地方黨部與約談相關黨工釐清案情，國民黨則抨擊執政黨透過司法追殺在野，進而發起426上街戰獨裁的集會。對此，國民黨立委羅智強今（25日）表示，他要對抗東廠政府、獨裁總統賴清德，並已做好坐黑牢的準備。

羅智強提到，假使檢調東廠來抄他的家，把他抓起來他會行使緘默權，因為，他只會對「有良知的司法人員」說話，不會對已經變成打手的「東廠」多言，要說，就找他的律師說；要說，他也要到法院說。

羅智強進一步說明，他不會向那些一心替賴清德清算在野、完全喪失公信力的檢調自證清白，因為他知道，任何一句話，都會被檢調洩露扭曲，淪為鏡檢、綠媒的抹黑材料。

此外，羅智強表示，他也不會繳納保金，一毛都不繳，當東廠抓他那一天，就是他準備「進去」的那一刻，他會在看守所裡，與東廠對抗到底，沒有妥協、沒有退讓，沒有坐黑牢的決志，就不可能和這個獨裁總統、東廠政府決戰，當獨裁成為事實，抗暴就是義務。

羅智強指出，他是最早揭露賴清德有「全面殲滅在野黨計畫」的人，而民進黨的作法，其實非常簡單粗暴，就是要先滅民眾黨，再滅國民黨；先關押在野立委，再清算在野首長，最終，實現萬年執政、全面獨裁，徹底封殺所有監督政府的聲音。

羅智強透露，早在數月前，就有深喉嚨向他透露，大罷免，只是賴清德獨裁計畫的序幕，真正的終局手段，是檢調清算，那比戒嚴更可怕，而現在這一切，正一一成真，他以及謝龍介，還有多位在野立委，早已名列檢調的清算名單。

羅智強呼籲，如果有一天，大家聽到他被抓，聽到謝龍介被抓，或聽到其他在野立委被帶走，請不要驚訝，因為，賴清德「東廠治國」的已是進行式，這不是在危言聳聽。

羅智強直指，當檢調用莫須有的罪名，搜索並帶走他的辦公室主任陳冠安，並以20萬保金交保，他就知道血滴子已經擲來，檢調扣押了陳冠安的手機、電腦、以及他們辦公室的資料。

針對檢調的作為，羅智強認為，目的只有一個，要像整肅柯文哲一樣，無中生有、以案查案，尋找清算羅智強的破口，他相信，陳冠安與他所有的訊息、對話、群組記錄，如今已經被整理成「清算報告」，擺在賴清德的辦公桌上。

羅智強感慨，這就是今天的台灣，綠色恐怖不是未來式，而是現在進行式，然而，他已經準備好坐黑牢，也早已決心，進去就沒打算出來，只有懷著這樣的信念和決志，才能與這個醜惡的東廠體制決戰到底，戰獨裁、抗東廠，他先鋒。

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