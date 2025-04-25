大罷免衝連署安全門檻　沈伯洋：拚5/8前送件一次到位

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免來勢洶洶，罷免團體昨（24日）公布，台北市5名國民黨立委第二階段連署門檻達標，接下來將往安全門檻做最後衝刺，對此，民進黨立委沈伯洋表示，全國仍有不少藍委在補件邊緣，他強調，連署最好在5月8日前送件，目標是一次到位，不要補件，因為補件會讓投票時間延後50天，能不能做到是一回事，但先拚就是了。

罷團昨日公布台北市5名藍委第二階連署皆達標，然而，沈伯洋提到，全國各地仍有不少藍委在補件邊緣，包括，葉元之、呂玉玲、傅崐萁、林德福、張智倫、黃建豪、江啟臣等人，差距大約2000至4000份。

沈伯洋呼籲，如果第一階段已經簽過了，也能幫忙，譬如週末可以去連署站旁邊壯大聲勢，或是幫忙守護掃街，不要讓罷團落單，接下來週末這一波，他要拜託大家全力衝刺。

此外，沈伯洋提醒，有幾位藍委罷免已確定過關，對方的攻勢將不會再低調，未來幾天可能會出現更多告人、騷擾、挑釁等情況，罷團志工們務必小心，注意自身安全。

沈伯洋接著強調，連署最好在5月8日前送件，目標是一次到位，不要補件，因為補件會讓投票時間延後50天，直接落入藍白四大公投的陷阱，能不能做到是一回事，但先拚就是了。

至於，如何評價國民黨發起的426戰獨裁集會？沈伯洋表示，國民黨擅長挑起衝突、營造仇恨，但，他覺得回應的方式很簡單，趁426這些人都在凱道，讓罷團遍地開花，全台灣狂衝連署，讓他們知道真正的民意在哪裡。

沈伯洋直言，罷團始終理性訴求，說罷免是愛，但被罷者卻越來越囂張，像是傅崐萁、羅智強之流，不斷製造仇恨，兩邊的高度差異，真的是對比強烈。