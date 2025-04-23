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普丁致贈肖像畫「川普好感動」　俄畫家曝這細節一定要畫好

▲▼美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁致贈的肖像畫，描繪了川普遭暗殺未遂後的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁3月致贈一幅肖像畫給美國總統川普，川普收到之後備受感動。如今，負責繪製的俄羅斯知名畫家薩夫羅諾夫（Nikas Safronov）接受CNN專訪，獨家揭露創作理念，以及受到克里姆林宮委託的秘辛。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）負責把這幅畫送到總統手上，他接受美國保守派記者卡森（Tucker Carlson）podcast節目採訪時形容，這是一幅出自俄羅斯頂尖藝術家之手的「美麗肖像畫」，而且川普「顯然深受感動」。

這幅畫作描繪了川普2024年7月遭暗殺未遂的場景，當時他前往賓州造勢，被子彈擦傷右耳，但奇蹟似地躲過劫難，隨後滿臉鮮血，舉起拳頭大喊「戰鬥！」不過，該作品先前一直沒有被正式公開展示。

薩夫羅諾夫表示，「展示鮮血、疤痕，以及他在暗殺過程中的勇氣，對我來說是很重要的。他沒有崩潰或變得害怕，而是舉起他的手臂，展現他跟美國是一體的，並將帶回美國應得的東西。」

薩夫羅諾夫坦言，一開始並不知道委託人是誰，對方僅要求他畫出自己眼中的川普，「當我開始畫這幅畫時，我意識到這可能讓我們2國的關係更緊密，因此決定不收取費用，因為我猜到了這幅畫的用途。」

事實上，薩夫羅諾夫也隱約臆測到，委託人可能來自克里姆林宮。隨後，他果真接獲普丁親自聯繫，而總統表示，這幅畫對於改善俄美關係非常重要。

克里姆林宮證實，這幅畫出自於薩夫羅諾夫之手，但沒有回應其他資訊。

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