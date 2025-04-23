不只黃金！　《富爸爸》作者點名「這金屬」：今年價格翻倍

▲國際金價持續飆漲，但羅伯特·清崎建議購入白銀。（示意圖／ETtoday資料照）



記者吳美依／綜合報導

隨著全球經濟市場動盪，國際金價持續飆高，22日更漲到每盎司3490美元左右。但《富爸爸·窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）指出，除了黃金以外，也可以考慮購入白銀，他甚至預言，銀價今年有望翻倍成長。

羅伯特·清崎23日在X發文宣布，他今天已經購入更多的美國鷹銀幣（silver eagles），也就是美國政府1986年開始發行的一款純銀投資幣。

羅伯特·清崎認為，「白銀是當今最划算的投資」，對於沒那麼有錢的人而言，可說是一大好消息，「金價已經創下歷史新高，我也有很多比特幣，但銀價仍比歷史高點低了50%……今天大約是35美元。」

羅伯特·清崎預言道，「我相信銀價今年將翻倍至70美元」，並且提出投資建議，「你的獲利取決於你買進的那一刻，而不是賣出的時候」，他也是靠著一點一滴累積變得有錢，而且幾乎從不售出資產。