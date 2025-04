不只黃金！　《富爸爸》作者點名「這金屬」：今年價格翻倍

▲國際金價持續飆漲,但羅伯特·清崎建議購入白銀。(示意圖/ETtoday資料照)



記者吳美依/綜合報導

隨著全球經濟市場動盪,國際金價持續飆高,22日更漲到每盎司3490美元左右。但《富爸爸·窮爸爸》作者羅伯特·清崎(Robert Kiyosaki)指出,除了黃金以外,也可以考慮購入白銀,他甚至預言,銀價今年有望翻倍成長。

羅伯特·清崎23日在X發文宣布,他今天已經購入更多的美國鷹銀幣(silver eagles),也就是美國政府1986年開始發行的一款純銀投資幣。

羅伯特·清崎認為,「白銀是當今最划算的投資」,對於沒那麼有錢的人而言,可說是一大好消息,「金價已經創下歷史新高,我也有很多比特幣,但銀價仍比歷史高點低了50%……今天大約是35美元。」

羅伯特·清崎預言道,「我相信銀價今年將翻倍至70美元」,並且提出投資建議,「你的獲利取決於你買進的那一刻,而不是賣出的時候」,他也是靠著一點一滴累積變得有錢,而且幾乎從不售出資產。

GOOD NEWS for people with

not much money.



I am buying more silver eagles today.



The good news is silver is the biggest investment bargain today.



Gold has already hit all time highs.



I have plenty of Bitcoin.



And silver is still 50% below its all time high….today about $35.…