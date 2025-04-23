守護國門4年！偵搜犬「鐵諾」完成最後任務　4／26榮退

▲▼偵搜犬「鐵諾」，在4月17日生涯最後一次勤務，執行國際郵輪泊靠花蓮港安全檢查任務將榮退。（圖／海巡東部分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

海巡署東部分署偵搜犬「鐵諾」，今年4月17日執行海巡生涯最後一次勤務，執行國際郵輪泊靠花蓮港安全檢查任務，負責協助檢查旅客行李，堅守崗位、聞嗅查核，以實際行動完成「守護國門」的最後使命。

鐵諾是德國狼犬，受訓完成後自110年4月起投入勤務，迄今已超過四年，達到服役年限。曾參與多起攔查及維安勤務，展現高度專業與穩定性，雖然即將榮退，鐵諾依舊堅守本份，於最後一趟勤務中展現一貫冷靜沈著的工作姿態，不僅毫不懈怠地完成任務，也為自己的海巡生涯畫下圓滿句點，除役後將由分署同仁認養以安養天年。

▲鐵諾是德國狼犬，受訓完成後自110年4月起投入勤務迄今已超過四年，達到服役年限。

此次任務偵搜犬區隊夥伴們默默陪伴，見證牠以專業、堅毅的身影完成生涯最後一班勤務。鐵諾是東部分署K-9團隊的重要戰力，長期以來為國門安全無聲付出，是隊上同仁心中最值得敬禮的英雄。

東部分署將於4月26日為鐵諾舉辦榮退儀式，感謝牠多年來的辛勞與奉獻，並向所有無聲守護國土安全的偵搜犬致上最高敬意。