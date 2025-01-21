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春節9天連假！花蓮醫療全面啟動　防疫+健康守護攻略必看

▲花蓮縣衛生局已協調全縣醫院，春節期間加強醫療資源調配，提供醫療服務。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

▲花蓮縣衛生局已協調全縣醫院，春節期間加強醫療資源調配，提供醫療服務。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節假期即將展開，1月25日至2月2日長達9天，春節返鄉潮和觀光人潮湧入，讓花蓮人口短時間內大幅增加，可能提升病毒傳播風險。花蓮縣徐榛蔚縣長特別提醒鄉親加強個人防護，保護自己與家人健康。為了滿足年節期間的就醫需求，花蓮縣衛生局已協調全縣醫院加強醫療資源調配，並提供春節期間的醫療服務資訊，共同迎接一個平安快樂的春節假期。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，春節期間，特別是除夕至初四，返鄉與旅遊人潮將達高峰，加上疫情後醫療人力短缺，尤其是護理人員流失問題，大幅影響醫院的醫療照護量能。春節常見的醫療需求包括腸胃不適、呼吸道疾病、因溫差引發的慢性病症狀及交通事故。溫馨提醒民眾：注意飲食，避免暴飲暴食以免腸胃不適；保暖防寒，特別是慢性病患者應該提早準備藥物，規律服用；另外，安全駕駛也很重要，避免酒後或是疲勞駕車。
 
為因應9天長假的醫療需求，花蓮各醫院春節期間將提供急診服務及呼吸道疾病特別門診，有需要的鄉親可以提前查詢醫院的門急診時間，並善用服務資源。

▲花蓮縣衛生局已協調全縣醫院，春節期間加強醫療資源調配，提供醫療服務。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

衛生局呼籲，急診資源優先處置危急病患，非急重症患者請避免湧入急診，不但看診會久候，也會排擠危急患者的搶救時間。持有處方箋的慢性病用藥患者建議提早領藥，或到春節期間營業的社區藥局領取，避免假期間藥品不足。至於洗腎資源，花蓮縣內8家醫院附設洗腎中心和6家獨立洗腎診所，已經預約的鄉親會按時提供洗腎，返鄉或遊客臨時有需求者須事先電話確認安排。春節期間人潮擁擠，為減少呼吸道疾病傳播風險，有呼吸道症狀或在人群密集場所請佩戴口罩，保護自己也尊重他人，如出現呼吸道症狀，可利用醫院開設的特別門診快速就醫。
   
鄉親可透過花蓮縣衛生局官網：http://www.hlshb.gov.tw；或下載「全民健保行動快易通APP」，查詢春節門急診時間、科別及春節營業藥局名單。

衛生局感謝所有醫護人員在春節期間堅守崗位，犧牲與家人團聚的時間，為縣民提供健康保障，請鄉親多體諒第一線醫護的辛勞，善用並且珍惜醫療資源，減少不必要的抱怨，共同守護花蓮的醫療體系。祝福所有鄉親在新的一年健康平安、「蛇」麼都順利。

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