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生死兩無憾！花蓮4家醫院提供5大安寧服務　守護生命最後尊嚴

▲針對病患舒適照顧技巧進行指導，增加家屬和機構照護人員的專業能力。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲針對病患舒適照顧技巧進行指導，增加家屬和機構照護人員的專業能力。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為讓病患能擁有生命的尊嚴與生活品質，並在五全照顧下獲得完整的醫療照護；花蓮縣衛生局攜手四家醫院，提供五大安寧服務溫暖守護，讓鄉親在擔任照顧者的同時有專業的後援。安寧團隊是由不同職類的專業醫療人員組成，提供病人及家屬身心靈的全方位照顧，並且協助病人及家屬面對離世的各種調適，讓生死兩無憾。

▲針對病患舒適照顧技巧進行指導，增加家屬和機構照護人員的專業能力。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲24小時安寧照護線上諮詢，病患照顧者隨時可以與專業醫護人員聯繫獲得協助。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示：「生命是一趟旅程，而這趟旅程的意義不僅是抵達終點，更重要的是確保每一位旅人都能感受到溫暖與關愛。花蓮縣政府全力支持衛生局推動「花蓮縣社區安寧緩和照護網絡計畫」，並挹注330萬元讓花蓮發展不同於其他縣市的安寧照護模式，致力於打造完整的安寧照護網絡，讓病患與家屬獲得更全面的支持。根據健保署112年至113年統計數據，東區安寧照護使用率位居全國第一，遠高於全國平均值。
 
朱家祥指出，安寧照護一直是衛生局用心推動的衛生健康政策。結合花蓮慈濟醫院、門諾醫院、衛生福利部花蓮醫院、榮民總醫院玉里分院等四大醫療機構的安寧團隊，推出五大安寧服務：
1.24小時安寧照護線上諮詢：提供全天候專業電話諮詢服務，病患照顧者隨時可以與專業醫護人員聯繫獲得協助，在家中照護病患不舒服症狀時可以減少焦慮和不安。根據衛生局統計，多數家屬諮詢的議題是病患疼痛、喘、管路脫落等。
2.安寧急診綠色通道：確保末期病患能夠獲得即時且適切的醫療支持，減少病患需要住院時在急診冗長的等待。
3.安寧緩和醫療家庭諮詢：協助家庭會議的召開，患者和家屬討論並選擇末期醫療規劃，尊重病人善終權益與醫療自主權，也讓家屬安心。
4.在宅預立醫療照護諮商服務：深入社區和住宿型機構，提供無法到醫院的病患接受預立醫療照護諮商簽署，讓重病患者的意願受到尊重。
5.床邊教學：團隊醫師或護理師、社工師、心理師等，在病房或是住宿型機構針對病患舒適照顧技巧進行指導，增加家屬和機構照護人員的專業能力。

▲針對病患舒適照顧技巧進行指導，增加家屬和機構照護人員的專業能力。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮衛生局希望透過五大安寧服務，讓末期患者能夠在熟悉的環境中，獲得尊嚴且完整的醫療照護，同時減輕家屬的負擔，並提升社會對於安寧緩和照護的理解與支持。

民眾如果有安寧照護問題，可撥打就診醫院安寧病房電話洽詢。

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關鍵字：

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