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守護長輩！扶輪社捐贈門諾價值180萬行動吞嚥巡迴車

▲▼國際扶輪社捐贈門諾醫院行動吞嚥巡迴醫療車及相關檢查設備，舉行捐贈儀式。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼國際扶輪社捐贈門諾醫院行動吞嚥巡迴醫療車及相關檢查設備，舉行捐贈儀式。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升行動不便患者的吞嚥檢查與照護可近性，國際扶輪3502、3590地區2024-25年度全球獎助金計劃，捐贈門諾醫院行動吞嚥巡迴醫療車及相關檢查設備，總價值近180萬元。3日於施桂蘭禮拜堂舉行捐贈儀式。

「我是花蓮人，無論身在何處，家鄉始終在心中。」身為花蓮子弟的桃園朝陽扶輪社社長朱智菁表示，身為長照領域的從業者，她更能感同身受，明白行動不便的長輩在日常進食上的困難與風險。「這台行動吞嚥巡迴車，承載的不只是設備與技術，更是一份守護長輩的心！期待它能夠深入社區，帶給更多需要幫助的人實質的照護與溫暖。」

▲▼國際扶輪社捐贈門諾醫院行動吞嚥巡迴醫療車及相關檢查設備，舉行捐贈儀式。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
「因為行動，所以感動！」國際扶輪3502地區總監陳清榮進一步說，扶輪社一直致力於服務社會、推動公益，這次與門諾醫院合作，正是希望將資源帶到最需要的地方。他肯定門諾醫院長年來對於長者與行動不便者的關懷，並期待這台行動吞嚥巡迴醫療車能夠發揮最大效益，為更多病患帶來幫助。
 
代表縣長出席的花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮縣幅員遼闊，許多長輩因地理或行動限制，較難及時獲得適切的醫療服務，特別是在吞嚥照護方面，更需要專業的評估與介入。他感謝桃園朝陽扶輪社及國際扶輪3502地區的善心捐贈，讓這台行動吞嚥巡迴醫療車能夠深入社區，幫助更多長輩維持安全進食、降低誤嚥的風險。他也肯定門諾醫院在長照與社區醫療上的努力，期盼透過多方合作，強化花蓮在地的健康照護網絡。

▲▼國際扶輪社捐贈門諾醫院行動吞嚥巡迴醫療車及相關檢查設備，舉行捐贈儀式。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼捐贈行動吞嚥巡迴醫療車及相關檢查設備，總價值近180萬元。
 
門諾會醫療財團法人總執行長張文信代表受贈並感謝扶輪社對醫院的支持。他表示，此次捐贈的行動吞嚥巡迴醫療車及設備，將大幅提升醫療團隊深入社區、居家訪視的能力，讓行動不便、無法外出的患者也能獲得完善的吞嚥檢查與治療，避免因吞嚥障礙而衍生的健康風險。
 
門諾醫院復健科醫師郭惟致分享，這台巡迴醫療車的加入，使醫院能夠整合多專科資源，提供跨領域的專業服務，包含耳鼻喉科、復健科、胸腔科、語言治療、物理治療、職能治療、呼吸治療、營養照護、居家護理、居家安寧、長照復能等不同專業，真正實踐『醫療無距離』的理念。未來，團隊將持續前進居家照護現場，為無法離床的患者帶來更好的吞嚥檢查與照護，確保其進食安全，提升生活品質。

▲▼國際扶輪社捐贈門諾醫院行動吞嚥巡迴醫療車及相關檢查設備，舉行捐贈儀式。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
據統計，花蓮縣65歲以上長者約有6萬3千人，依台灣吞嚥障礙盛行率12.8%推估，花蓮縣約有8千名的長輩有吞嚥相關需求；此次行動吞嚥巡迴醫療車的捐贈，將讓更多有需要的長輩獲得即時、便利的照護。院方強調，這不僅是醫療資源的提升，更凝聚了社會的關懷與力量，讓守護健康的心意傳遞到每一位需要幫助的人身邊。

包括桃園朝陽扶輪社社長朱智菁、國際扶輪3502地區總監陳清榮等30位來自桃園各扶輪社嘉賓、花蓮縣衛生局長朱家祥、花蓮市長魏嘉彥、縣議員徐雪玉等地方仕紳、門諾法人總執行長張文信與門諾吞嚥團隊，共同見證這場充滿溫暖與愛心的時刻。

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