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AI守護糖友！世界級四大亮點智能獲肯定　慈院護理團隊獲金獎

▲▼導入AI智能進入照護系統，護理師接新病患入院不再須要緊盯電腦記錄，與病人互動更有溫度也更受肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

導入AI智能進入照護系統，護理師接新病患入院不再須要緊盯電腦記錄，與病人互動更有溫度也更受肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院護理團隊為糖尿病友開發「智能輔助護理與糖共舞」的服務，以AI智能彙整護病之間的各個細節環環相扣，不但為護理師賦能，更讓病人獲得全人照護。以病人為中心的發想並善用AI創新設計亮點，經過多方評選與實地審查，在激烈競爭中脫穎而出，獲得第27屆SNQ國家品質標章，並以「護理照護服務類/智慧護理組」獲本屆國家生技醫療品質獎最高榮譽金獎肯定。

花蓮慈院護理團隊多年來致力於發展「全人照護」未曾中斷，有鑑於台灣糖尿病盛行率在2019年超過11％，患者人數超過230萬人，而花蓮慈院糖尿病就診人數也持續成長，且糖尿病為複雜慢性病，對病人健康與生活品質影響甚鉅，因此以1996年創設的「糖尿病個案管理師」為主要執行者，設計出一套從病人住院開始即提供個別性照護、並在出院後持續管理性照顧的系統，不但改善病人回診的就醫流程，還因應花蓮高比例的原住民族群，提供具有區域特色的「原住民語影音媒體」多元衛教宣導，讓病人出院3至4個月後追蹤糖化血色素下降超過2%的成效，獲得第24屆SNQ國家品質標章。

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▲▼導入AI智能進入照護系統，護理師接新病患入院不再須要緊盯電腦記錄，與病人互動更有溫度也更受肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

行動護理車上設有i菩提可以自動記錄語音生成摘要，上傳到護理記錄中，護理師只需事後審定，不但更有效率，錯誤率也降低。

為了讓糖友獲得更完善的照護網絡並提升照護品質，護理部續以AI人工智能導入照護流程。其中血糖控制系統與回饋的「糖友健康APP」經由醫療資訊系統連結整合各項因應需要開發而出的衛星系統，包括糖尿病管理系統、護理指導平台、糖友健康APP、多語AI衛教、AI眼底判讀、大數據平台、AI輔助判斷食物、IOT血糖值上傳、CGM連續自主監測、以及智慧型胰島素幫浦等，統合作為糖尿病合併症評估、紀錄與監控的工具，讓糖友獲得最大的助益。

其中，連結病人身上的血糖監測器，不論病人血糖過高或過低，醫師及個管師都可同時得到血糖資訊及警報器警示，可即刻聯繫病人處理。個管師工作因工作化繁為簡而降低負荷，更能對病人提供連續性的照護。

▲▼導入AI智能進入照護系統，護理師接新病患入院不再須要緊盯電腦記錄，與病人互動更有溫度也更受肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼「BI輔助系統」，讓入院糖尿病足傷口照護改善高達三成五以上。護理師只要拿起手機拍攝就可以上傳，讓不論是哪一位護理師照顧，都能清楚了解。

而「i菩提」則是護理部運用AI升級協助第一線護理師的最佳智能護理助手，病人一入院，護理智能助手「i菩提」即開始以語音檔傳輸護理師與病人對話，彙整病人入院資訊生成摘要、交班照顧、給藥重點、待辦事項等，不僅簡化護理人員工作，並能準確完成文書作業。經統計，有62.6%的護理人員在第一次衛教完成後即可回答照護重點，並提供持續性指導與追蹤，對住院糖友的照護品質和滿意度都獲得肯定。

▲▼導入AI智能進入照護系統，護理師接新病患入院不再須要緊盯電腦記錄，與病人互動更有溫度也更受肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

此外，針對糖尿病足的傷口照護，也導入「BI輔助管理」提升效能，只要以APP應用程式拍照，10秒內即完成三步驟上傳到護理系統，不但有圖片便利追蹤傷口進展，護理師省下手打資料的時間與記憶錯誤的機會，同時也避免使用個人手機而有資訊安全和個人資料暴露風險。系統使用後，對病人傷口照顧改善幅度更高達35.7%。

在智慧藥品管理「藥物閉環創新流程」，從醫師的醫令啟動，藥劑師把關確認藥品正確性及數量和品質，護理師在臨床照護時都有一定的依循不會出錯。以施打胰島素為例，護理師在照護病人時，透過「i菩提」的人形圖，上一次施打的部位、醫令上不能施打胰島素的部位、以及病人不喜歡被施打的部位，都有不同顏色的標記，而胰島素的使用期限和每次用量也都經過智能運算，護理師不須再人工計算和查詢紙本記錄，整個系統由專家監控，只要根據指令就不會犯錯，不但用藥安全有保障，最特別的是因有系統顧及病人需求與感受，讓護理照護更有溫度。

而多元語言衛教則對多族群而有國台語、英語和太魯閣語、阿美族語等，尤其對較少數的原住民語言，護理團隊更花費許多時間請部落耆老和精通母語的護理師建置語音檔案，讓AI可以達到對社區長者正確地傳達和對應，在糖尿病足護理、日常照護、高低血糖護理、自我血糖監測、胰島素注射、姙娠糖尿病等重要的衛教內容都能詳細解說，讓病人出院後更願意也可以持續照顧自己，達到全人醫療的目標。

▲▼導入AI智能進入照護系統，護理師接新病患入院不再須要緊盯電腦記錄，與病人互動更有溫度也更受肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

AI人工智能協助護理各個環節步驟，臨床護理師可以省去固定繁瑣的流程，不但減少工作負荷，提高工作效率和滿意度，也提升照護品質。

護理部主任鍾惠君表示，護理同仁臨床最常遇到的困難中有三大重點，一是對不同族群的衛教、二是照顧新病人要重新熟悉內容，三是交班時要反覆確認。使用這套系統後，不但照顧病人成效確實提升，護理師對工作便利度也很有感且滿意，如果可以用語音協助這些重複的事務，讓護理師的雙手釋放出來提升護理品質，全方位守護病人，並針對偏遠地區提供客製化照護是非常好的事。

花蓮慈院護理部不斷的改善與升級照護能力，以AI智能開發包括「智能輔助護理與糖共舞」糖友健康APP 個管陪伴、GPT語音記錄的智能護理助手「i菩提」、智慧藥品管理安全有保障的藥物閉環創新流程、和「護理流程整合AI衛教技術—-—多元語言衛教指導來落實全人照護」，這四大亮點不但為護理師賦能、提升護理品質與成效，最終回歸「以病人為中心」的溫暖護理，令評審委員驚豔。

以「花蓮慈濟醫院位處東部偏鄉，但實地評審時可看出團隊對該地區民眾之照護關懷融入科技，以智慧引領護理，共創護病價值，專業盡責，其整體表現已超越全國，達國際水準」特頒國家生技醫療品質獎金獎，肯定護理團隊融匯創新、科技與人文的醫療品質。

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