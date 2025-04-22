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快訊／連任慘被打！芳苑農會理事長遭球棒攻擊　黑衣人亮槍恐嚇

▲彰化芳苑農會理事長遭毆打。（圖／民眾提供）

▲彰化芳苑農會理事長林木村遭毆打。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉農會今（22）日 爆發暴力事件，理事長林木村，疑似遭到不明人士鎖定，昨天晚上住家被跟監、下午在王功某間知名海鮮餐廳外遭到男子持球棒襲擊，其中一名司機疑亮槍恐嚇，打人後迅速駕車逃逸，理事長被痛毆到四肢黑青，目前正在警局作筆錄，警方強調嚴防選後暴力事件，已調閱相關監視器，全力追緝涉案犯嫌中。

芳苑鄉農會上午10點30分召開理事會後，林木村與幹部至王功某餐廳餐敘，下午2點多離場時突遭黑衣男子持球棒猛擊左腿。隨行司機雖立即上前制止，另一名同夥竟公然展示槍械威嚇，迫使眾人退避。歹徒逃逸後遺留球棒及拖鞋，警方正採證追查。

▲彰化芳苑農會理事長遭毆打。（圖／民眾提供）

▲彰化芳苑農會理事長遭毆打到黑青。（圖／民眾提供）

彰化縣前議員謝彥慧指出，本次農會選舉競爭激烈，選前即傳出恐嚇情事，犯案者疑似早有預謀：昨晚先勘查林木村住處，今天更尾隨至餐廳伺機作案。她嚴正譴責：「選舉已落幕，社會需回歸理性，光天化日下的暴力行徑無異挑戰公權力，治安問題不容忽視。」

▲彰化芳苑農會理事長遭毆打。（圖／民眾提供）

▲彰化芳苑農會理事長遭毆打。（圖／民眾提供）

據悉，彰化基層農會於3月7日完成改選，林木村成功連任理事長，總幹事洪翊桓則以5比4票數險勝。地方人士推測，此案可能涉及選後利益糾紛或派系衝突有關，外傳當時有持槍威嚇，警方澄清從監視器畫面中看到該名司機有舉手，疑似是要持球棒男子快快上車，目前將進一步深入釐清犯案動機，通知犯涉案犯嫌到案說明。

▲彰化芳苑農會理事長遭毆打。（圖／民眾提供）

▲彰化芳苑農會理事長遭毆打。（圖／民眾提供）

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