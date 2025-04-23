美國防部長準備換人？　傳白宮物色新任人選

▲外傳白宮正在物色新的國防部長人選，取代赫格塞斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期爆出分享「美軍空襲情報」給家人的消息。如今有官員透露，白宮正在物色新的國防部長人選，取代赫格塞斯。

NPR報導，赫格塞斯遭踢爆在加密通訊軟體Signal上建立群組聊天室，邀請他的妻子與兄弟加入，分享美軍3月對葉門胡塞武裝份子的空襲細節，訊息內容與他稍早在另一個與川普政府高層官員的聊天群中分享的內容相同，且幾乎是每分鐘不斷更新。

針對媒體爆料，赫格塞斯本周做出回應，稱這是不滿的員工在造謠，且針對多次機密洩露的調查都指向許多他很熟悉的人。已知相關調查造成3名國防部官員被解職，分別是赫格塞斯主要顧問之一卡德威（Dan Caldwell）、副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick）與副部長幕僚長卡洛爾（Colin Carroll），3人被控向媒體洩密。

不過針對撤換赫格塞斯一說，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）否認，並稱川普堅定支持赫格塞斯。川普也在白宮接受媒體採訪時公開力挺赫格塞斯，稱外界對Signal聊天室事件的擔憂是在浪費時間。CNN引述知情人士說法指出，川普支持赫格塞斯。此外，川普非常不願意在此時開除內閣成員。