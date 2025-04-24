川普強徵關稅　中駐加大使：中加是「唯二敢反制的國家」

▲美國總統川普的關稅戰引起中國、加拿大反制。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國駐加拿大大使王鏑21日在使館接受，加拿大最大新聞通訊社（以下簡稱，加通社）記者迪蘭‧羅伯森的專訪。王鏑表示，「面對美國的單邊霸凌，加拿大沒有退縮，據我所知，中國和加拿大是目前為止，世界上對美國關稅，採取實際反制措施的唯二國家。」

據《觀察者網》報導，羅伯森向王鏑提問，「中國駐加使館用『霸凌』一詞，來描述美國的所作所為，中國為什麼要用這個詞？美國是否在霸凌其他國家？」

王鏑對此回應，「近一段時間以來，美國出於一己之私，向各國濫施關稅，是典型的單邊主義和保護主義行為，同時，美國也公然宣稱，要吞併別的國家的主權和領土，嚴重侵犯國際社會公認的尊重主權，和領土完整原則，這是典型的霸凌和霸道行為，充分揭露了，美國是信奉叢林法則的霸權國家，這是不得人心，也是不可能得逞的。」

他說道，「我們注意到，加拿大沒有退縮，站在了國際公平正義的一邊，中方也同樣對美國的無理單邊關稅，予以了堅決抵制，我們這樣做，不僅是為了維護我們中間人的自身權益，也是為了國際社會的共同利益，我們不僅是為中加兩國而戰，也是為國際社會而戰。」

▲中國駐加拿大使王鏑表示，「中方始終把加方看成朋友，那加拿大是不是也把中國看作朋友？」（圖／中國駐加拿大使館官網）

他強調，「中方對美國霸凌行為的立場非常明確，美方如果願意跟我們談，我們的大門始終敞開，但必須是在尊重和平等的基礎上進行，若美方一意孤行，繼續對中方採取實質的侵害舉措，我們必將堅決反制，奉陪到底。」

羅伯森表示，中方近期對加拿大菜籽油等農產品，加徵報復性關稅，對加拿大西部地區的影響。王鏑對此回應，「這些反制措施是對，加拿大對中國電動汽車和鋼鋁產品加徵單邊歧視性關稅的回應。」

王鏑敦促加方，尊重客觀事實和世貿組織規則，立即糾正錯誤做法，讓市場原則發揮主導作用，為兩國企業的合作提供公平、非歧視、可預期的環境，「中方的反制措施並非永久性的，可以根據加方政策的調整而調整。」

王鏑強調，「我希望，雙方關係能夠在一個正確的基礎上進行『重啟』，中方始終把加方看成朋友，那加拿大是不是也把中國看作朋友？如果我們互相都認為，對方是朋友和夥伴，我們的合作一定是一片坦途；如果相反的話，可以想像，雙邊關係一定會遇到這樣或那樣的問題。」