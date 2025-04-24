想畢業就爽領高薪？就業平台曝10高收入工作：瞄準年薪可破百萬

▲ZipRecruiter列舉10大有機會一畢業就實現年薪破百萬的高收入職缺。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國求職平台ZipRecruiter最新統計顯示，2025年度的大學應屆畢業生對第一份工作的年薪期望平均高達10.15萬美元（約新台幣330萬元）；然而實際就業市場的平均起薪卻只有6.84萬美元（約新台幣222.5萬元），落差接近33%。

職涯專家德馬瑟（Sam DeMase）分析，社群媒體過度渲染的「成功典範」、生活成本壓力及，以及就業市場認知不足，是導致新鮮人期望與現實脫節的主要原因。不過ZipRecruiter也列出10個有機會實現年薪破百萬（台幣）的高收入職缺：

1. 顧問服務助理，5萬至10.55萬美元（約新台幣160.4萬至338.48萬元）

德馬瑟指出，諮詢服務以入行即高薪聞名，但相同職位在不同地區的薪資差距顯著；如紐約與加州平均起薪接近9萬美元，但堪薩斯等地的薪水卻只有區區6萬美元。 德馬瑟建議，畢業生可透過實習、自由接案或校內社團管理經驗，證明自身技能以爭取更高薪資。

2. 專案分析師，6.9萬至11.6萬美元（約新台幣221.35萬至 371.08 萬新台幣）

需具備組織、溝通與多工能力， 德馬瑟強調，相關領域所需的能力與收入常被低估。

3. 放射護理師，7.3萬至16.1萬美元（約新台幣234.18萬元至516.58萬元）

護理人力長期短缺，勞工部預測其需求將持續增加，因此薪資也相當可觀。

4. 水力工程師，9.8萬至11.9萬美元（約新台幣314.38萬元至380.75萬元）

5. 電信專家，6萬至11.2萬美元（約新台幣192.48萬至359.29萬元）

6. 業務開發人員，5.2萬至11.2萬美元（約新台幣166.81萬至359.3萬元）

7. 大數據軟體工程師，11.2萬至14.8萬美元（約新台幣359.29萬至475.78萬元）

8. 物理治療師助理，8.5萬至11.7萬美元（約新台幣272.68萬至374.25萬元）

9. 房地產銷售，5.7萬至11.3萬美元（約新台幣182.85萬至362.4萬元）

10. 供應鏈經理，7.9萬至13.3萬美元（約新台幣253.43萬至427.66萬元）

儘管多數畢業生面臨期望落差，但德馬瑟提醒，具備專業技能者仍有機會在特定領域達標。例如計畫管理職位雖未受廣泛關注，卻能提供穩定高薪；護理業則因人口老化與人力短缺，成為長期高需求的「經典選擇」。報告也指出，通膨趨緩與薪資成長放緩的環境下，新鮮人需更積極掌握市場動態，調整求職策略。