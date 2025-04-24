美陸軍士官洩漏「協防台灣」等情資給中國　遭判刑7年

▲美國陸軍情報分析員舒茲洩漏至少92份敏感文件，遭判刑7年。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國陸軍情報分析員舒茲（Korbein Schultz）因為向中國出售敏感國防資訊，包括美軍對台防禦策略等機密文件，在23日被判處7年徒刑。

紐約時報、法新社等報導，25歲美國陸軍中士舒茲擁有最高機密安全許可，在不到2年的時間內洩露至少92份美軍敏感文件，收取4.2萬美元（約新台幣137萬元）報酬。

舒茲的犯罪行為始於2022年6月，因擁有最高機密安全許可，與另一名與中國大陸政府有關連、住在香港的人進行交易。對方要求舒茲提供關於飛彈防禦等敏感軍事文件，以及關於美軍戰機、美國在韓國與菲律賓的軍演與部隊資料、美軍對台防禦戰略、討論中國軍事戰術和備戰情況的文件等。

在舒茲交出的文件之中，有一份討論的是美軍從俄烏戰爭中吸取教訓並將其應用於台灣防衛的文件。這一切直到去年3月舒茲在坎貝爾堡（Fort Campbell）軍事基地遭逮捕才停下。

到了去年8月，舒茲承認6項刑事指控，包括共謀獲取和洩漏國防資訊、賄賂公職人員、未經許可輸出國防物品相關技術數據等。

美國陸軍反情報司令部司令考克斯准將（Brig. Gen. Rhett R. Cox）23日透過聲明指出，「保護機密資訊對我們的國家安全至關重要這項判決反映出違背此信任的後果，這名士兵的行為將陸軍人員置於危險之中，把個人利益置於個人榮譽之上」。