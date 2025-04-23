東部肝病死亡率高3倍！門諾鎖定高風險族群2階篩檢　拯救酒精肝

▲門諾醫院將「遠距醫療巡迴車」駛入臨海的台東縣東河鄉免費為鄉親進行肝臟纖維化篩檢。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部地區肝病死亡率高出全國平均2-3倍之多！門諾醫院慢性肝病防治中心運用中央健康保險署東區風險移撥款，持續關懷花東民眾肝臟健康。日前主動出擊，將「遠距醫療巡迴車」駛入臨海的台東縣東河鄉免費為鄉親進行肝臟纖維化篩檢。希望能加速早期發現、及早介入，為偏遠鄉鎮的肝病防治築起第一道防線。



門諾醫院慢性肝病中心主任鄭穆良指出，這次在東河鄉的篩檢行動可視為去年巡檢的延續。行動檢測不僅把專業設備、醫療團隊帶到最需要的地方，主動出擊的服務方式，更減少患者舟車勞頓的負擔，也提升對疾病的警覺與防治意識。去年肝病中心針對常喝酒、有酒精依賴風險者，以抽血方式評估肝臟纖維化指標；而今年則鎖定已通報「高風險族群」，邀請他們至巡迴車或醫院進行二階檢測，精確掌握肝纖維化進程。



鄭醫師欣慰表示：「很幸運，這些高風險者都熱情響應，陸續前來做進階檢查。」透過篩檢，團隊能即時判讀個案肝臟健康狀況，並進行「安全飲酒」、「健康飲食」、「規律運動」等衛教，幫助肝臟有疑似問題的民眾能化危機為轉機。

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▲▼透過篩檢並進行「安全飲酒」、「健康飲食」、「規律運動」等衛教。



鄭穆良指出，台東地區2019年慢性肝病及肝硬化死亡率高達每10萬人有34.1人，遠高於全國平均每10萬人11.2人之譜，更凸顯偏鄉資源匱乏對防治成效的影響。雖然B、C型肝炎的篩檢與治療已有長足成果，但偏鄉地區「酒精肝」往往被忽略。過去五年，肝病中心根據健保署大數據與風險評估發現，酒精依賴者罹患酒精肝後，若不及時發現與干預，罹患肝硬化甚至肝癌的風險將大幅提升。



值得一提的還有，東河鄉與台東醫院成功分院距離近、往返便利，肝病中心檢測後一旦發現高度懷疑病例，即可轉介至成功分院胃腸科做超音波等進階診療。「兩院間都會在線上直接聯繫，讓病人無縫接軌治療。」他強調，精準又快速的轉介流程，是這次行動另一大亮點。





門諾慢性肝病中心積極把篩檢融入各項社區活動。過去曾在槌球賽、長者共餐等場合設立檢測攤位，與居民零距離互動。患者陳小姐分享：「因為活動連結，我在賽後才發現抽血異常，進而接受進階檢查，感到非常感激。」她希望未來醫療團隊能更加強宣傳與在地合作，結合廟會、運動賽事或長青俱樂部，多管齊下，鼓勵更多偏鄉民眾多篩檢保健康。



「肝臟是沈默器官，一旦出現不適，往往已是病情進展的徵兆。鄭穆良強調，規律追蹤、適度運動、均衡飲食、不熬夜、節制飲酒，是最好的保護傘。門諾巡迴車將持續下鄉，和社區同仁並肩作戰，用行動證明小心肝，也能有大守護！