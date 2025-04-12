癌末病患盼大口喝湯　享用門諾「好食光」後安祥離世

▲▼護理師們以棉棒沾附魚湯，小心翼翼地送到小玉她的口中，讓她慢慢吸吮。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在門諾醫院的安寧病房裡，一碗熱騰騰的魚湯，不僅溫暖了病患的胃，也為生命的最後時刻帶來了一絲圓滿與滿足。「門諾好食光」日前邀請龍哥斯特餐廳的主廚曾璽文，為安寧病房的病患烹調一場別具意義的圓夢饗宴。他以花蓮當地新鮮的白帶魚，精心熬製成乳白色的魚湯，並搭配去骨乾煎的魚肉與烏龍麵，讓病友們感受到來自大海與人心的溫暖。



「門諾好食光」持續多年邀請甜點師、咖啡師及廚師共同參與的公益行動，旨在透過美食，為安寧療護中的病患帶來心靈與味覺的慰藉。希望讓病患即便在生命的最後階段，仍能享受到美食帶來的愉悅與回憶。





其中，一位罹患多發性硬化症的女性病患小玉（化名），在病程逐漸惡化的過程中，早已難以順利吞嚥食物。然而，她仍然渴望能夠「大口喝湯」，這個看似平凡的願望，對她而言卻是難以實現的奢求。



當日，護理師們以棉棒沾附魚湯，小心翼翼地送到她的口中，讓她慢慢吸吮。即使說話對她來說已是極為吃力，她仍努力點頭，輕聲說道：「很好吃。」那是一種發自內心的滿足。喝完魚湯後，小玉回到房間，對身旁的親友輕聲道：「很開心，累了，想休息。」隨後，她在親人的陪伴下安詳地離開了人世。

▲龍哥斯特餐廳的主廚曾璽文，為安寧病房的病患烹調一場別具意義的圓夢饗宴。



曾璽文在得知小玉離世的消息後，內心充滿感觸。他說，生命是我們都要面對的課題，而三餐也是生命的一部分。也許對病患而言，很多事情已經變得無所謂，但如果我的手藝能夠走進他們的生命裡，那是一件很珍貴的事情。



「門諾好食光」計畫，讓飲食不再只是生理需求，而成為一種心靈的療癒，讓病患在生命的終點，仍能擁有一段充滿愛與溫暖的時光。

▲以花蓮當地新鮮的白帶魚，精心熬製成乳白色的魚湯，並搭配去骨乾煎的魚肉與烏龍麵。



「安寧療護，並不只是讓病人離開，而是讓他們帶著愛、帶著尊嚴，走完人生最後一程。」護理長田濬榕表示，安寧病房的病程難以預測，因此每一次「好食光」活動，都是團隊與病患共同創造的珍貴回憶。



小玉的故事，是許多安寧病房病患的縮影。她在病痛中堅持，等待遠在外地比賽的孩子回來，直到親眼見到孩子，她才安心離去。這份對家人的掛念，讓所有在場的醫護人員都深受感動。



「門諾好食光」透過一道道充滿愛的料理，讓病人不只是治療中的個體，而是擁有情感、擁有記憶、擁有尊嚴的人。這些溫暖的時光，將成為生命中最美的告別禮物。