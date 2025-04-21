高雄草衙路口聯結車「貨櫃橫空半傾倒」　駕駛最重罰1萬8

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮分局草衙派出所於今天（21日）下午3時許接獲民眾報案，表示在草衙與金福路口發生一起聯結車貨櫃傾倒，嚴重妨礙交通的事件。前鎮分局獲報後，立即派遣警力火速趕往現場，首要任務便是進行交通管制，以防止二次交通事故的發生，確保其他用路人的安全。





▲聯結車上的貨櫃半傾倒，看起來十分嚇人，警方趕到現場封鎖道路 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

抵達現場後，員警們迅速劃設警戒區域，引導車流，並積極瞭解事發經過。經初步調查，該輛貨櫃車行經該路口時，所載運的貨櫃不明原因發生半傾倒狀態，橫空在道路上，造成交通一度中斷，不過所幸沒有掉到地上、砸到人車。

▲聯結車上的貨櫃半傾倒，業者找來吊車趕緊扶正。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方為儘速恢復交通順暢，立即聯繫相關拖吊單位到場協助處理。在警方的指揮與相關單位的配合下，傾倒的貨櫃順利移置，道路交通於短時間內恢復正常通行。此外，為進一步釐清事故原因，員警也要求貨櫃車駕駛前往地磅站進行過磅，確認並無超載情形。

交通分隊隨後抵達現場進行事故勘查。依據《道路交通管理處罰條例》第三十一條第一項第二款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」之規定，警方已對該貨櫃車駕駛開出新臺幣三千元以上一萬八千元以下的罰鍰。前鎮分局呼籲所有駕駛人，尤其是載運貨物的車輛，務必在行車前仔細檢查並固定穩妥所載運的貨物。這不僅是對自身安全的保障，更是對其他用路人行車安全的責任。