聯結車轉彎出事！壓路機未固定掉落翻覆畫面曝　新莊馬路滿地油漬

記者陸運陞、劉人豪／新北報導
59歲林姓男駕駛聯結車載運壓路機，20日早上8時許行經新北新莊區中環路一段與中正路口，因未固定致使壓路機從車上掉落，依道路交通管理處罰條例30條1項2款告發。
▲過彎時壓路機翻覆。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）
警方指出，林男駕駛聯結車載運壓路機，由新莊中正路右轉中環路往板橋方向行駛，因未固定致使壓路機從車上掉落。無人受傷，駕駛酒測值0，現場道路油漬清潔隊處理完畢，壓路機於9時43分載離，全案依道路交通管理處罰條例30條1項2款告發。
記者陸運陞、劉人豪／新北報導
59歲林姓男駕駛聯結車載運壓路機，20日早上8時許行經新北新莊區中環路一段與中正路口，因未固定致使壓路機從車上掉落，依道路交通管理處罰條例30條1項2款告發。
▲過彎時壓路機翻覆。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）
警方指出，林男駕駛聯結車載運壓路機，由新莊中正路右轉中環路往板橋方向行駛，因未固定致使壓路機從車上掉落。無人受傷，駕駛酒測值0，現場道路油漬清潔隊處理完畢，壓路機於9時43分載離，全案依道路交通管理處罰條例30條1項2款告發。
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