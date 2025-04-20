聯結車轉彎出事！壓路機未固定掉落翻覆畫面曝　新莊馬路滿地油漬

國民黨主席朱立倫17日晚間發動黨員包圍台北地檢署抗議，本名劉宇的網紅四叉貓當晚到北檢外持腳架開手機直播，被國民黨支持者認為挑釁，當場多人向四叉貓嗆聲「滾回去！」並朝劉男丟擲水瓶、灑水；事後泛綠支持者紛紛聲援譴責暴力，並認為在場警方毫無作為；台北市警局澄清：事後根據蒐證畫面認定嗆聲丟水瓶舉動有觸犯社會秩序維護法之虞，警方事後傳喚游、趙姓2名男子到案說明。