超商店員下班心情差！放火點睡著街友棉被　把公園溜滑梯燒了

▲桃園市某超商范姓店員於2023年10月間在中壢區仁祥公園抽菸，見街友在公園內溜花梯下方睡覺，竟以菸蒂點燃棉被，導致延燒至溜滑梯等設施嚴重炭化，街友逃過一劫後仍心悸猶存。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某超商范姓店員於2023年10月間下班後疑心情不佳，在中壢區華勛街旁之仁祥公園抽菸，見2街友在公園內溜花梯下方睡覺，竟以菸蒂點燃棉被方式洩恨，導致棉被延燒至溜滑梯等設施嚴重炭化毀壞，范男驚覺火勢過大請求附近店家幫忙滅火，警方事後調閱監視器查出是范男涉嫌放火；桃園地檢署複訊時，范男坦承犯行，檢方偵結依放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪嫌起訴。

檢警調查，21歲的范姓男子從事超商店員工作，2023年10月12日下班後於深夜11時55分許，在中壢區華勛街旁支仁祥公園內抽菸，疑似心情不佳，欲找公園內街友洩恨，發現2名街友在公園內溜滑梯下方睡覺，竟將菸蒂放置於棉被上方後隨即走開，導致棉被被引燃衍生大火，睡夢中街友驚覺棉被著火趕緊逃離，范男見大火被引燃覺得事態嚴重，請求附近店家幫忙滅火，但仍導致溜滑梯與地墊嚴重碳化、損毀，中壢警方到場處理，調閱監視器才察覺是范男涉嫌縱火，依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市某超商范姓店員於2023年10月間在中壢區仁祥公園以菸蒂點燃棉被，導致溜滑梯等設施嚴重延燒炭化毀損。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，范男坦承犯行，警方則提供現場照片、監視器畫面截圖與消防局火災鑑識報告等佐證，足認犯行明確，檢方偵結依放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪嫌起訴。

中壢警方提醒，公共場所並非發洩情緒場所，任意放火不僅危及他人生命財產安全，更涉及刑法重大罪行。本案被告於公園內縱火，導致設施熔損、碳化，對公共安全造成嚴重威脅，籲請民眾切勿心存僥倖，任何涉及放火、破壞公物等行為，警方將積極蒐證依法究辦，絕不寬貸。