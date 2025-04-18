罷吳思瑤召集人賴苡任踩交保紅線遭制止　美女律師身份底起曝光

▲賴苡任（著紅衣者）違反偵查不公開，律師出面制止，她就是賴苡任的妹妹賴苡安。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者崔至雲／台北報導

對抗議司法不公，國民黨號召群眾17日晚間集結於北檢外抗議，過程中國民黨青年軍「罷吳四騎士」賴苡任致詞時，把原本貼在嘴巴的綠色膠帶撕開，但沒講幾句話就遭他的律師立刻衝出來制止高喊，「不要再講了！我是他律師我要保護他，偵查不公開！」。事後，該名律師也被起底就是賴苡任的妹妹賴苡安。

國民黨青年軍發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，被發現錯假率高達4成，遭綠營告發，調查局14日發動搜索，約談「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等人。賴苡任本週一被約談後，接連幾日現身都以綠色膠布貼住嘴巴，象徵抗議被執政黨噤聲。

昨日北檢前賴苡任撕下嘴上的綠色膠帶表示，自己今天冒著被羈押的風險站在這裡，因為藍委、朱立倫都紛紛站出來幫他說話，現在之所以能把膠帶撕掉，就是因為在國民黨面前他有說話的勇氣。

賴苡任說，檢察官在讓他交保時有給他4條紅線，出來後不准說政治迫害，不准說司法不公。話還沒說完，他的律師立即衝上前搶下他的麥克風，大喊偵查不公開，「賴苡任不可以再講了！我必須保護當事人！」，一旁的國民黨立委們制止他發言，現場民眾則高喊「賴苡任加油！」。

事後這名律師被起底是賴苡任的妹妹賴苡安，她畢業於新加坡管理大學法學碩士，具備新加坡國際調解機構（Singapore International Mediation Institute）認證調解員資格，及中華民國仲裁協會登錄之調解人與仲裁人資格。長期參與兩岸與國際交流，活躍於國際商標協會（INTA）、國際律師協會（IBA）等國際組織，曾擔任IBA調解委員會青年律師聯絡官及新聞編輯，並為多所大學擔任兼任講師。

