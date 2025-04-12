「咖啡達人」免費收女學徒！連續性侵她5天　烘豆機旁硬上

▲屏東知名咖啡講師性侵女學徒，花105萬調解換緩刑。（示意圖，非當事人／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名荊姓男子為知名咖啡講師，卻利用權勢，性侵女學徒小美(化名)，甚至連續5天在車上、咖啡店內對她性交，而小美為了實現未來開咖啡店的夢想，一開始不敢反抗，最後終於難以忍受荊男獸行，將他告上法院。高雄高分院審理後，審酌荊拿出105萬和解，將他依5個利用權勢性交罪，判處2年徒刑，緩刑5年。全案還可上訴。

據悉，荊男在屏東經營知名咖啡廳17年，不僅上過不少媒體，也長期在高屏地區社區大學等處擔任咖啡講師，指導學員咖啡烘焙、煮咖啡，技術頗受好評，是南部地區知名的咖啡師，卻爆出性侵女學徒的醜聞。

小美控訴，她為了學習一技之長，向荊學習咖啡烘焙，然而她才學習2周，荊男就頻頻伸狼爪，除了對她襲胸、摸下體，還趁載她出門寄貨時，多次把車停在停車場，推倒副駕駛座的椅背後，對她性侵得逞。此外，荊男又趁她上店內2樓搬貨時侵犯，甚至在1樓烘豆機旁性侵她，從2021年1月9日到16日短短8日間，荊男性侵她高達7次。

全案審理時，荊男承認和小美發生性關係，但辯稱兩人是合意。

不過小美證稱，因荊男是老師，她基於尊重才忍受荊男的獸行，像是搭荊男的車時，她只能坐在副駕駛座，不敢擅自去坐後座，也不敢大叫或呼救，更不敢下車跑掉，「我怕荊男不教我，我就沒有一技之長，無法開咖啡店，我不認識其他老師，所以一直隱忍」。

法官認為，小美免費接受荊男指導技能，在雙方地位上，由於是接受對方的免費指導，且荊男也曾傳訊給小美說「我會故意教不會」、「明天要小考試」，以及荊男於1月7日在店內猥褻小美後，小美傳訊問他「這是要我抉擇還學不學嗎？」等語，都顯示兩人有權勢關係，另小美事後呈現重度憂鬱情緒，經醫院診斷罹有創傷後壓力症，也能補強她的證詞。

高雄高分院審理，判定荊男利用權勢，分別在1月11日到15日，連續5日對小美性交，其餘同月9日、16日被訴強制性交部分則無罪，法官認為荊男惡性非輕，審酌他無前科、經濟狀況小康，犯後花了105萬元和小美調解，並按調解內容用視訊方式向小美道歉等情，依他犯5個利用權勢性交罪，處2年徒刑。緩刑5年。可上訴。

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