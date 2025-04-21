變態堂哥趁父喪侵犯堂妹！結果「硬不起來」性侵失敗

▲台北市一名男子父喪期間與堂妹交換聯繫方式，當晚就到對方的租屋處欲動手性侵，但因無法勃起而沒有得逞。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿宏（化名）見到許久未見的堂妹小綺（化名），沒想到他竟假借「開餐廳」的名義，找小綺商量，進而動手侵犯，最終因為無法勃起，因此沒能得逞。阿宏一審被判2年8個月、二審法官駁回他的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿宏與小綺平時並沒有聯繫，2023年6月間因為阿宏喪父，小綺前往致意，阿宏趁著抽菸的機會與小綺聊天，並且假借請教「進貨的問題」，雙方因而交換了聯繫方式。

孰料交換聯繫方式當天晚上，阿宏假借洽談一起開餐廳的事宜，前往小綺的租屋處，並且一同聊天、飲酒。在談話的過程中，阿宏將話題引導到小綺原生家庭的親子衝突，小綺一時情緒低落，便哭了出來，阿宏再假借安慰的名義抱住對方。

小綺發現情況有異，立即用手阻擋，並且開口拒絕，明確表示「不要這樣」，卻仍舊遭到阿宏強行侵犯。不過，阿宏將小綺的私密衣物拉開後，因為生殖器無法勃起，最終沒有得逞。

▲台北市一名男子父喪期間與堂妹交換聯繫方式，當晚就到對方的租屋處欲動手性侵，但因無法勃起而沒有得逞。（示意圖／記者黃克翔攝）



事件發生以後，小綺向父親反應遭到侵犯一事，反而又被父親責備，最終因服用過多藥物，被送往醫院救治。小綺的父親原先希望家醜別外揚，沒想到阿宏還先一步報案，反咬小綺誣告。

由於小綺在描述案件過程中，始終保持一致，且應訊時更是情緒激動，當場落淚大哭，法官審理後並不採信阿宏的說法，最終依照強性交未遂罪，判處阿宏2年8個月有期徒刑。

阿宏對於判決不服，提出上訴，並且否認犯行，還說當天小綺服用精神科藥物、大量飲酒，出現「酒精性記憶空白」等情況，且案發後他出門買酒期間，小綺也並未求救、也沒有阻止他再度進屋，小綺的證述前後矛盾，也跟客觀證據不符，無從採信。

不過，高院衡量全案的情況，認為原判認定阿宏犯強制性交未遂罪無違誤，所處的刑度也屬妥當，量刑基礎至今沒有改變，應予以維持，因此駁回上訴，全案仍可上訴。