「狄仁傑墓」找到了？　洛陽白馬寺這墓地主人曾傳是武則天男寵

▲白馬寺宣布「狄仁傑墓」所在地。（圖／翻攝大皖新聞。下同）

記者陳冠宇／綜合報導

位於河南洛陽白馬寺景區內的一處墓地最近掛上公告牌，顯示為「狄仁傑墓」。此前，該墓主人到底是狄仁傑還是武則天男寵薛懷義一直有爭議，如今掛牌的動作也遭到質疑。有人認為，此舉就是「為了門票」著想。

陸媒《大皖新聞》報導，有大陸民眾披露，近日墓碑上寫著「大唐名相狄梁公墓」，旁邊已經掛上了「文物安全直接責任人公告公示牌」，明確提到該文物名稱為狄仁傑墓。

對於狄仁傑墓所在地有多種說法，例如洛陽白馬寺、陝西乾陵以及安徽安慶太湖等。而關於白馬寺這處墓地主人，有人認為是狄仁傑，也有人認為是武則天男寵薛懷義，存有爭議。

此次掛牌，也引起了大陸網友的關注，並議論是否已最終確定墓主人就是大名鼎鼎的狄仁傑。

▼白馬寺狄仁傑墓已掛牌。

根據白馬寺鎮政府工作人員的說法，該墓是市級文保單位，最近屬地鎮政府根據上級要求，掛上了這塊公示牌。至於是否最終確認墓主人為狄仁傑，他們尚無法給出確切答覆。但據其所知，當地廣為流傳的說法就是此處是狄仁傑墓。

瀍河區文旅局文物部門則說，前兩年，該墓已經經過專家確認，就是狄仁傑墓，現在則是根據相關工作要求，掛上了公示牌。「已經確認了，如果不確認也不會掛。」

洛陽市文物局則稱，目前主流的觀點是，根據現場碑刻記載以及史料分析，白馬寺內該墓就是狄仁傑墓，至於外界有不同的觀點，他們認為也是正常的，「我們不能允許它（不同觀點）不存在，我們要允許人家自由發表自己的觀點，只要是合情合理。」

《洛陽日報》2012年曾刊登文章稱，史料確鑿記載薛懷義是埋在白馬寺的。反之，沒有任何一條史料提及狄仁傑葬在白馬寺。文章還說，狄仁傑生前明確不信佛，還對武則天崇佛的舉動多有勸阻，更沒有埋在白馬寺的道理。文章稱，狄仁傑墓最有可能在今天河南省孟津縣的雙碑凹。